Meteo, peggioramento confermato: brusco calo termico e temporali

Meteo nuovo scenario in vista. Il peggioramento sembra confermato. Una situazione meteorologica piuttosto singolare sta per interessare l’Italia, portando un improvviso cambiamento nell’Estate 2023. Finora, Luglio è stato caratterizzato da temperature estreme che hanno colpito l’Europa Mediterranea, con l’Italia, in particolare il Centro-Sud, che ha subito il maggiore impatto.

In ogni caso, il Nord è stato relativamente risparmiato dalle ondate di calore, grazie all’assenza dell’anticiclone africano che lo scorso anno aveva portato temperature record, come i celebri 40 gradi a Londra.

Meteo, Europa settentrionale con estate “normale”

Quest’anno, i paesi centro-settentrionali dell’Europa stanno vivendo un’estate più normale, con la presenza di correnti fresche e perturbate oceaniche. A inizio Agosto, è prevista una significativa saccatura atmosferica che si abbasserà a latitudini insolitamente basse. Questo evento porterà un affondo perturbato, spinto da correnti fredde nordiche, che attraverserà l’Europa occidentale e avrà effetti anche sull’Italia.

Durante il periodo compreso tra il 3 e il 5 Agosto, ci aspettiamo un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche in Italia. Piogge e temporali colpiranno prima il Nord e poi si estenderanno al Centro-Sud, con precipitazioni anche ad inizio weekend.

Depressione in formazione e venti

A complicare ulteriormente la situazione, i venti sostenuti di Maestrale e Tramontana faranno crollare le temperature, rendendo l’aria più fresca del solito, soprattutto al Sud dove verrà spazzato via il caldo africano.

Tale evento sarà come un attacco all’estate, con una grande inversione rispetto a quanto vissuto a Luglio. Tuttavia, non dobbiamo considerarlo un segno dell’avvicinamento precoce dell’autunno, poiché l’estate tornerà a stabilizzarsi entro la prossima settimana.

Peggioramento nel cuore del mese estivo

Questo peggioramento meteorologico si verifica proprio nel cuore del Solleone, solitamente il periodo dell’anno più caldo e stabile. La stabilità sarà momentaneamente interrotta tra il 3 e il 6 Agosto da una vasta perturbazione nord-atlantica, che porterà un flusso di aria fresca o addirittura di origine artica sull’Europa centrale e, successivamente, sul Mediterraneo.

Questo repentino calo delle temperature provocherà violenti temporali soprattutto al nord e sul lato adriatico, con la possibilità di nubifragi e grandine di grosse dimensioni. Tuttavia, l’effetto dell’aria fresca si estenderà a tutto lo Stivale, facendo scendere la colonna di mercurio di oltre 8-10°C, al di sotto delle medie stagionali.

Perturbazione autunnale: incisiva ma breve

Ciò che si sta verificando potrebbe essere definito come un’autentica perturbazione autunnale, arrivata in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Le depressioni e i fronti associati porteranno piogge diffuse e continue, dando all’Estate un aspetto più autunnale che estivo.

Rottura estiva? No il meteo migliorerà nuovamente

Nonostante il peggioramento, il clima si stabilizzerà nuovamente in seguito, con l’anticiclone che riprenderà il controllo e riporterà l’Estate a un livello più tipico. Agosto si presenterà così con un clima opposto a quello di Luglio, caratterizzato da temperature più fresche e condizioni meteo meno estreme. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che questi cambiamenti repentini potrebbero essere segnali del sempre più evidente cambiamento climatico nel Mediterraneo.

L’estate 2023 sta attraversando un momento di transizione, con un repentino peggioramento delle condizioni previsto tra il 3 e il 5 Agosto, seguito da un ritorno a condizioni più stabili e gradevoli. Le temperature scenderanno notevolmente, portando piogge e temporali in diverse regioni italiane. Tuttavia, nonostante questa situazione, l’estate tornerà a essere protagonista entro la prossima settimana.

Meteo Agosto, le certezze (molte) e i dubbi (pochi)

In una fase caratterizzata da molti dubbi, i principali sono legati agli scenari termici:una domanda sorge spontanea. Cosa possiamo aspettarci da Agosto in termini di condizioni termiche? Saranno caratterizzate da una grande canicola estiva o ci saranno cambiamenti significativi? Nonostante il calore possa essere gradito, ciò che abbiamo sperimentato a Luglio è stato eccessivo, raggiungendo livelli estremi.

Una diminuzione della temperatura, pur rimanendo sopra la media stagionale, potrebbe migliorare notevolmente le condizioni, riducendo il rischio di fenomeni estremi.

Calo dell’umidità

Una riduzione dell’umidità relativa potrebbe anche rendere l’aria più respirabile. Tuttavia, la situazione è più complessa. Le dinamiche a livello europeo indicano una configurazione barica molto articolata, che si riflette in un quadro meteo altrettanto complesso. Questa complessità si manifesterà anche nel mese di Agosto, poiché l’Italia sarà influenzata da due forze contrapposte: il flusso atlantico e l’anticiclone africano.

Dalle tendenze mensili dei modelli meteo, possiamo notare continui attacchi alle porte dell’Europa occidentale. Tuttavia, dopo i primi giorni del mese, un vigoroso assalto depressionario, accompagnato da aria molto fredda, si abbatterà sul Mediterraneo, portando un netto raffreddamento estivo, ormai certo.

Tornerà il caldo intenso?

Il pericolo che possano verificarsi intense ondate di caldo anche in Agosto è plausibile, soprattutto nella seconda e terza decade del mese, quando l’anticiclone africano potrebbe fare la sua ricomparsa. Dobbiamo prepararci ad affrontare altre situazioni molto simili a quelle vissute per lunghi tratti a Luglio, con un’italia divisa in due. Ma ci sono rischi da entrambi i lati e queste situazioni non possono essere prese alla leggera.

Previsioni meteo in dettaglio

Nella giornata di oggi, Giovedì 03/08/23, sono attese molte nubi compatte nelle regioni del Nord-Ovest e nelle zone alpine, accompagnate da rovesci o temporali diffusi, con possibilità di intensità locale. Il resto del paese godrà di bel tempo.

Nella giornata di domani, Venerdì 04/08/23, il cielo si presenterà molto nuvoloso nelle regioni del Nord-Ovest, nelle zone alpine e nelle regioni centrali della penisola, con probabilità di rovesci o temporali diffusi, e localmente anche intensi, in particolare nelle regioni alpine centrorientali. Per il resto del paese, il cielo sarà poco a parzialmente nuvoloso.

Tendenza weekend

Per quanto riguarda il fine settimana la tendenza per Sabato 05/08/23 e Domenica 06/08/23 è diversa. Nella giornata di Sabato si prevede una nuvolosità cumuliforme sparsa su tutto il territorio della penisola, accompagnata da rovesci o temporali. Tuttavia, dalla serata di sabato, tali fenomeni tenderanno a diminuire. Domenica si prevedono condizioni di generale bel tempo, con al massimo lievi fenomeni temporaleschi nelle ore centrali, principalmente nei dintorni dei rilievi.