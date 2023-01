Renfield, il lungometraggio horror con Nicholas Hoult e Nicolas Cage

La Universal ha appena rilasciato l’official trailer insieme alla locandina del lungometraggio incentrato sulla figura celebre dell’aiutante del conte Dracula.

Il lungometraggio horror avrà come protagonisti Nicholas Hoult e Nicolas Cage.

Renfield, horror con Nicholas Hoult e Nicolas Cage

Solitamente i film tratti da romanzi raccontano la vita e le vicende dei personaggi principali, in questo caso però il protagonista sarà l’aiutante del conte Dracula: R.M. Renfield. Dal quale il film prende anche il titolo. Il personaggio di cui si parlerà nel lungometraggio horror è tratto dall’immaginario del romanzo Dracula scritto da Bram Stoker. Già dal trailer capiamo che il film, distribuito dalla Universal, sarà più che altro un lungometraggio che di horror ha ben poco, in quanto sarà presente solo molto humour nero. Nella pellicola Nicholas Hoult interpreterà Renfield, il tormentato aiutante del conte più narcisista che la storia abbia mai conosciuto, ovvero Dracula interpretato in questo caso da Nicolas Cage.

In questo horror moderno il fedele aiutante di Dracula, Renfield sarà costretto a procurare al suo servitore le vittime e ad eseguire tutti gli ordini che gli verranno assegnati, per quanto spregevoli siano. Nel film vedremo Renfield che dopo secoli e secoli di servitù, è pronto a scoprire il mondo fuori dalle tenebre del conte Dracula. Se solo però riuscisse a capire come fare a porre fine alla dipendenza dal suo fedele padrone.

Il lungometraggio è diretto da Chris Mackay, che ha già diretto La guerra di domani e LEGO Batman – il film, e la sceneggiatura è di Ryan Ridley. L’idea originale sulla quale il film si basa è di Robert Kirkman ovvero il creatore di the walking Dead e Invincible. Il popolo dei social e tutti gli appassionati di vampiri sono impazienti di vedere la pellicola ma online, oltre al trailer che proprio oggi è stato rilasciato, si trova qualche scatto direttamente dal set.

Nicolas Cage è stato colto dai fotografi mentre girava alcune scene nei pressi di New Orleans, dove è stato girato il film che dovrebbe arrivare in sala il 14 aprile 2023. L’attore dice di aver lavorato molto al suo personaggio che, come assicura in alcune interviste, regalerà qualcosa di mai visto al pubblico rendendo il suo Dracula unico. Il look del personaggio, come rivela Cage, avrà qualcosa in comune con il duca Bianco, l’AlterEgo di David Bowie. Cage quindi pare aver accolto con molto entusiasmo questo ruolo, grazie anche al quale riporterà sul grande schermo il vampiro più famoso di tutti i tempi. Per quanto riguarda invece il tono del film, sarà una commedia con alcune venature horror; che è un punto a favore per il film in quanto è una caratteristica per cui vale la pena andare a vedere la pellicola al cinema il 14 aprile.