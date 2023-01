“Amatissimo da tutti noi”, La Vita in diretta: lacrime per il cantante scomparso

La Vita in diretta ci regala tantissime emozioni e spesso ci fa anche commuovere, proprio come è accaduto nello scorso appuntamento. Alberto Matano ha voluto ricordare il famoso cantante scomparso a causa di una terribile malattia: le parole del conduttore hanno emozionato tutti.

I grandi artisti non muoiono mai, nella scorsa puntata de La Vita in diretta, Alberto Matano ha voluto ricordare il noto cantante italiano scomparso tempo fa a causa di una terribile patologia. Le parole del conduttore della trasmissione di Rai 1 hanno commosso tutti: scopriamo cdi più.

La Vita in diretta, Alberto Matano fa commuovere tutti

Nella scorsa puntata de La Vita in diretta, Alberto Matano ha voluto ricordare uno dei più grandi artisti italiani. Stiamo parlando di Pino Daniele. Il conduttore ha voluto ringraziare la moglie del cantante, Fabiola Sciabbarrasi, per essere stata in studio per ricordare il grande artista in un giorno molto triste, il 4 gennaio, infatti, sono passati 7 anni dalla scomparsa di Pino Daniele:

“Era il 4 gennaio del 2015 quando un artista e cantautore amatissimo da tutti noi ci ha lasciati improvvisamente…”.

Una data difficile da ricordare, ma grazie a Fabiola abbiamo rivissuto i momenti più importanti e belli del cantante. Recentemente, la donna è stata ospitata da Eleonora Daniele nello studio di Storie Italiane e ha speso delle parole bellissime per suo marito:

“E’ stato emozionante il servizio. Gli artisti come Pino hanno il dono dell’eternità.”

Fabiola ha ammesso che per lei è molto difficile ricordare Pino Daniele in questo giorno così triste, infatti, Alberto ha commesso una vera impresa. Non è da lei mostrarsi in pubblico il 4 gennaio, ma quest’anno ha deciso di eliminare tutta la sua riservatezza in un momento così fragile.

La moglie dell’artista, ha voluto ringraziare il conduttore per questa celebrazione così importante. E’ stata una pagina di televisione molto emozionante che i telespettatori non dimenticheranno di certo.

La scomparsa di Pino Daniele

La morte di Pino Daniele è stato un brutto colpo per tutti. Ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore delle persone che lo hanno amato e che lo continuano ad amare. Sui social, Fabiola ha condiviso un video con diverse foto del passato e in studio ha detto una bellissima frase:

“Chi si ama non si dimentica (…) “L’amore resta anche quando non ci sono più gli abbracci”

Pino Daniele è scomparso la sera del 4 gennaio 2015 a causa di alcuni problemi cardiaci che lo hanno fatto soffrire per diversi anni, in particolare ha avuto uno shock cardiogeno, un infarto, nella sua villa tra le campagne dei comuni di Magliano in Toscana, ma è deceduto qualche ora dopo all’Ospedale Sant’Eugenio.

Per l’intero mondo della musica è stato un brutto colpo. Gli artisti non muoio mai e sarà sempre ricordato da amici, fan, colleghi e dalla sua amatissima famiglia.