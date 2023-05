Rendita di 1500 euro senza mettere un piede fuori casa: per loro bastano 24 euro

Come ottenere una rendita di 1500 euro con soli 24 euro e senza mettere il piede fuori casa. Vi sveliamo tutto.

Ecco qual è il beneficio messo a disposizione dall’INAIL italiana, che permette di ottenere anche 1500 euro senza mettere un piede fuori casa.

Nuovi benefici per gli italiani

Tutti gli italiani stanno vivendo un duro periodo di crisi nera, iniziato e acuitosi soprattutto quando è scoppiata la guerra tra la Russia e l’Ucraina. Questi due Paesi in lotta hanno portato a un aumento spropositato dei prezzi.

Sono aumentati i costi dei beni di prima necessità, come il cibo, e poi ancora quelli dell’energia e infine dei carburanti. Ciò significa fatture esose, scontrini carissimi e impossibilità di mettere la benzina al proprio mezzo di trasporto.

Da allora, i cittadini del nostro Paese hanno cominciato a chiedere al Governo di intervenire e di sostenere tutti con delle erogazioni di denaro extra. Proprio per questo, il nostro Stato ha cominciato a elargire bonus, agevolazioni, sconti e molto altro: soltanto così i cittadini stanno potendo fare un piccolo respiro e riuscire ad arrivare alla fine del mese.

Ma non è tutto, perché ci sono delle importantissime agevolazioni in denaro che in tanti tra i cittadini possono richiedere. Una di queste è una vera e propria rendita di 1500 euro, che può essere ottenuta da molti cittadini italiani, anche da quelli che neanche hanno il bisogno di uscire di casa e che magari non hanno un lavoro.

Come ottenere una rendita di 1500 euro

Non tutti sanno che è possibile ricevere ben 1500 euro senza il bisogno di uscire di casa. A stabilire la possibilità di ottenere questo beneficio è la Legge numero 493 del ’99.

La legge in questione stabilisce i criteri relativi alle polizze assicurative per gli infortuni che avvengono nell’ambiente domestico. Tali polizze vengono gestite da INAIL ed erogate per i cittadini del nostro Paese.

La polizza in questione viene pensata per i casalinghi e per le casalinghe ed è proprio per questo che permette di ottenere questi soldi senza neanche uscire di casa.

Coloro che possono beneficiarne devono avere necessariamente un’età compresa tra i 18 e i 67 anni. Inoltre, devono aver stipulato un’assicurazione contro qualsiasi rischio e incidente al quale possano incorrere mentre stanno a casa.

In realtà, la legge in questione non è pensata soltanto per i casalinghi, ma anche per tutti quegli studenti o per quei giovani in cerca di un lavoro.

Tutto quello che bisogna fare per ottenere questi soldi è iscriversi a un’assicurazione e versare circa 24 euro l’anno. Con soli 24 euro, infatti, è possibile beneficiare, in caso di infortuni, di un’agevolazione di 119,23 euro fino a un massimo di 1454,08 euro.

Naturalmente, la cifra varia a seconda del tipo di infortunio e dall’invalidità del soggetto. Dovete sapere, inoltre, che è possibile anche beneficiare di un bonus una tantum del valore di 337,41 euro.

Tutto quello che bisogna fare, quindi, è recarsi all’INAIL e chiedere maggiori informazioni riguardo le polizze assicurativi attualmente disponibili. Sarà allora che potrete stipulare quella che fa maggiormente al caso vostro.