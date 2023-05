Secondo l’ex presidente iraniano Hassan Rouhani, l’Iran è riuscito a negoziare un accordo con gli Stati Uniti nel 2021 per revocare la designazione di Organizzazione terroristica straniera (FTO) della Guardia rivoluzionaria ma, anche, le sanzioni contro l’ufficio e le entità del leader supremo Ali Khamenei. Rouhani ha fatto queste affermazioni durante un incontro con i suoi ex funzionari e collaboratori.

L’ex presidente dell’Iran ha continuato a organizzare riunioni in maniera costante con i suoi ex collaboratori come atto di opposizione nei confronti degli estremisti, che controllano attualmente tutti e tre i rami del governo.

Cosa è successo tra Iran e Usa dopo la vittoria di Biden

Una delle prime iniziative di politica estera dell’amministrazione Biden nel 2021 è stata quella di avviare negoziati indiretti con la Repubblica Islamica dell’Iran per rilanciare l’accordo nucleare JCPOA del 2015, che era stato abbandonato dall’ex presidente Donald Trump nel 2018. Questa mossa ha comportato la revoca delle sanzioni imposte da Washington.

I colloqui, che sono durati 18 mesi, sono stati in parte tenuti segreti e hanno raggiunto un punto morto nel settembre 2022. Non è ancora chiaro se l’amministrazione Biden abbia acconsentito a revocare le sanzioni di cui Rouhani si sta prendendo il merito.

La pausa di cinque mesi si è verificata nei negoziati a Vienna tra giugno e novembre del 2021, durante il periodo tra le elezioni presidenziali iraniane e il ritorno della nuova amministrazione ai colloqui. Ciò ha rallentato notevolmente il processo di negoziazione e ha portato ad un prolungamento dei colloqui, che sono entrati in un punto morto nel settembre 2022.

Tuttavia, le parti coinvolte hanno espresso la volontà di riprendere i negoziati per trovare una soluzione al problema nucleare dell’Iran.

L’elezione dell’alleato di Khamenei, Raisi alla presidenza dell’Iran, con l’apparente benedizione del Leader Supremo e la squalifica dei candidati più seri dal Consiglio costituzionale dei Guardiani, ha cambiato il quadro politico del paese. Qualunque cosa la squadra negoziale di Rouhani avesse raggiunto nei colloqui sul nucleare da aprile a giugno 2021, è diventata priva di significato una volta che gli intransigenti si sono insediati.

Secondo i media riformisti, Rouhani avrebbe dichiarato, durante un incontro recente che il suo governo voleva risolvere quanti più problemi possibili per l’amministrazione entrante, ma che ora tutto quello che era stato completato per il rilancio del JCPOA era diventato inutile.

Secondo le notizie rilasciate dai media, durante un incontro recente con i suoi ex funzionari e collaboratori, l’ex presidente Rouhani ha affermato che la Guida Suprema era stata molto felice quando gli aveva riferito della revoca delle sanzioni, ma purtroppo questo non si è concretizzato.

Rouhani si è attribuito il merito di numerosi successi nazionali e ha sottolineato che diversi grandi progetti sono quasi completati e pronti per essere inaugurati dalla nuova amministrazione. Nonostante ciò, ha implicitamente criticato l’amministrazione Raisi per non aver dato seguito a questi progetti e averli lasciati nel limbo.

In seguito alle proteste anti-regime senza precedenti iniziate lo scorso autunno, i membri del regime riformista e centrista, capitanati da Raisi, hanno cercato di far capire che i sostenitori della linea dura, avendo monopolizzato il potere in parlamento e controllato la presidenza, non sono riusciti a risolvere le molteplici crisi del paese.

Dopo la rottura dei colloqui sul nucleare la situazione economica dell’Iran è peggiorata repentinamente, con il rial, la valuta nazionale, che ha perso circa la metà del suo valore rispetto al dollaro USA, all’euro e alle altre principali valute.

Questo ha causato gravi difficoltà per la popolazione iraniana e ha aggravato la crisi politica ed economica dell’Iran.

Il parere degli esperti sull’accordo nucleare iraniano

Molti esperti e politici hanno incolpato il regime estremista al potere in Iran per non aver raggiunto un accordo sul nucleare con gli Stati Uniti, il che avrebbe permesso la revoca delle sanzioni paralizzanti. La mancata conclusione degli accordi sul nucleare con gli Usa ha contribuito a intensificare le difficoltà economiche dell’Iran, e la coalizione al potere è stata criticata per non aver fatto abbastanza per risolvere le molteplici crisi del paese.

Il massimo funzionario della sicurezza iraniana Ali Shamkhani ha ridicolizzato la determinazione degli Stati Uniti a impedire alla Repubblica Islamica di sviluppare armi nucleari, definendo le dichiarazioni del consigliere per la sicurezza nazionale americano Jake Sullivan una “confessione” che descrive Washington come responsabile di tutti i cosiddetti atti terroristici contro il popolo e le strutture nucleari dell’Iran.

Le affermazioni prive di fondamento di Shamkhani giungono in un momento di crescente preoccupazione internazionale per il programma di armi nucleari dell’Iran. Giovedì, Sullivan aveva avvertito che il presidente Joe Biden “intraprenderà le azioni necessarie” per impedire a Teheran di creare una bomba atomica. Tuttavia, Shamkhani ha sostenuto che le affermazioni degli Stati Uniti sono infondate e che l’Iran non sta cercando di sviluppare armi nucleari secondo funzionari europei

In un discorso agli esperti del Medio Oriente presso il Washington Institute for Near East Policy, il consigliere per la sicurezza nazionale americano Sullivan ha dichiarato che l’Iran si sta arricchendo e avanzando nel programma nucleare, ponendo una vera sfida al fondamentale obiettivo di non proliferazione nucleare degli Stati Uniti.

Sullivan ha inoltre affermato che gli Stati Uniti hanno chiarito all’Iran che non gli sarà mai permesso di ottenere un’arma nucleare, e che il presidente Biden intraprenderà le azioni necessarie per sostenere questa dichiarazione, anche riconoscendo la libertà di azione di Israele.

Anche Gran Bretagna, Francia e Germania hanno espresso preoccupazione per il programma nucleare iraniano, avvertendo l’Iran che avrebbero innescato un ritorno delle sanzioni delle Nazioni Unite contro Teheran se avesse arricchito l’uranio al livello ottimale per un’arma.

La preoccupazione internazionale per il programma nucleare dell’Iran è in costante aumento, e gli Stati Uniti e i loro alleati stanno adottando una posizione ferma contro l’Iran per prevenire un’escalation che genererebbe un conflitto globale.

I funzionari occidentali temono che un Iran dotato di armi nucleari possa minacciare Israele, i produttori di petrolio del Golfo Arabo e innescare una corsa agli armamenti nella regione. Ciò potrebbe avere conseguenze destabilizzanti a livello globale e rappresentare una minaccia per la sicurezza internazionale.

L’Iran ha sempre negato di voler realizzare armi nucleari, sostenendo che il proprio programma nucleare ha scopi esclusivamente pacifici. Ma la mancanza di trasparenza sul programma nucleare iraniano e le preoccupazioni sulla possibilità che l’Iran possa sviluppare armi nucleari hanno portato alla pressione internazionale per il controllo del programma nucleare dell’Iran e per la prevenzione della proliferazione nucleare nella regione.