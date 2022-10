Codice della strada, pioggia di multe per il nuovo divieto: fino a 10.000€ da pagare

Nuove multe salatissime con il nuovo divieto del Codice della Strada. Attenzione, da pagare ci sono sino a 10.000 euro.

È un momento storico molto delicato e incerto, ma non per questo motivo per la strada non bisogna porre attenzione. Moltissime sono le famiglie che non possono arrivare a fine mese cercano di risparmiare, anche sull’auto o sui vari obblighi annuali richiesti dalla legge italiana.

È bene specificare che quando ci si mette alla guida di un mezzo, tutti i conducenti devono osservare il codice della strada. Ma non si tratta solamente di regole imparate durante la frequentazione della scuola guida, ma anche quelle attuali. In caso contrario ad un posto di blocco si possono ricevere sanzioni salatissime. Una in particolare arriva sino a 10.000 euro: non è il caso di evitare? Facciamo chiarezza sull’argomento.

Codice della strada, quali sono le novità?

Bisogna quindi fare molta attenzione a tutti i rincari che ci sono in essere, per le bollette della luce e gas ma anche per le sanzioni che si possono prendere per la strada. Osservare le novità del Codice della Strada è un obbligo ed è possibile rischiare di prendere anche multe maggiorate.

Il 2023 sarà caratterizzato da controlli a tappeto e nuove normative per la tutela dei conducenti e pedoni. Ogni minimo errore potrebbe portare all’applicazione di sanzioni molto alte.

L’attenzione da parte degli agenti sarà maggiore di quella posta nel 2022, proprio perché gli incidenti per disattenzione o mancata consapevolezza delle leggi aumentano. Secondo gli esperti, l’unica cosa da fare è multare i trasgressori così che capiscano cosa succede a non comportarsi in maniera corretta.

Violazioni e multe salate: cosa cambia

Tutti gli aumenti delle sanzioni arriveranno dal 1° gennaio 2023, con il dito puntato sulle maggiori cause per gli incidenti gravi. Le stime parlando di 3000 decessi all’anno per disattenzione, uso improprio dei device e mancato uso della cintura di sicurezza.

Inoltre, ci sono famiglie che per risparmiare non pagano l’assicurazione dell’auto – obbligatoria per legge – mettendo in pericolo doppiamente chi gira per la strada. Chi possiede un mezzo dovrà sempre prevedere la spesa per i ricambi, tagliando, assicurazione auto e bollo.

Nel mirino del Codice della Strada chi guida mentre usa il cellulare o manda i messaggi vocali, entrare in zona ZTL senza permesso oltre che parcheggiare in aree non concesse. Attenzione, se questi divieti sono continuativi anche nella stessa giornata – il soggetto interessato riceverà tante multe per ogni volta che l’agente lo ferma.

La guida in contromano è un’altra infrazione gravissima, con sanzioni che vanno da 2.000 euro e arrivano a superare gli 8.000 mila euro. La stessa infrazione svolta durante la notte arriva a 10.000 euro di multa.

Guidare senza assicurazione non è da meno, infatti le sanzioni possono arrivare sino a 3.500 euro. Tutto questo significa farsi bene due conti in tasca, evitando in ogni modo di farsi applicare queste sanzioni.