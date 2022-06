Regina Elisabetta, tremendo sgarro a Meghan e Harry: non ha mai fatto nulla di simile

La Regina Elisabetta, in occasione del suo Giubileo di Platino, avrebbe avuto l’occasione d’incontrare per la prima volta una persona molto importante. La sua risposta, però, è stata tutt’altro che accomodante.

In occasione dei festeggiamenti per la Regina Elisabetta tutta la famiglia reale si è riunita.

I 70 anni di regno della Regina Elisabetta

I festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta si sono conclusi da poco. In occasione di una festa così importante non solo per la Regina ma anche per tutta la famiglia reale ed i loro sudditi, tutti i reali si sono raccolti attorno alla loro sovrana.

Dalla California, per l’occasione, hanno fatto il loro ritorno anche Harry e Meghan che non erano soli ma in compagnia dei loro due figli.

Proprio durante la permanenza in UK la loro secondogenita Lilibet, che porta il soprannome della Regina Elisabetta, ha compiuto un anno di età.

I duchi del Sussex, in realtà, hanno preso parte ai festeggiamenti ma in modo molto defilato. Ad esempio, non hanno potuto salire sul balcone per i saluti e sono andati via prima che i festeggiamenti si concludessero.

In quella sede, la piccola ha incontrato per la prima volta la sua bisnonna. I genitori avrebbero voluto immortalare il momento ma la risposta della Regina Elisabetta è stata tutt’altro che accomodante.

Cosa è successo

Il tabloid inglese The Sun ha riportato che i coniugi avrebbero voluto conservare il ricordo del primo incontro in uno scatto. Harry e Meghan, infatti, avevano assoldato un fotografo privato. La Regina, però, è stata categorica: nessuno scatto fotografico poteva essere fatto in quella sede.

Quando le è stato chiesto il motivo del suo rifiuto, la Regina Elisabetta ha detto che non voleva che le immagini potessero in qualche modo trapelare sulle televisioni americane.

A riportare la motivazione è stato l’Express. Del resto, dopo l’intervista di Meghan a Oprah i rapporti con la casa reale si sono incrinati ancora di più. Per il piccolo Archie, invece, immortalare il momento dell’incontro fu possibile.

Il suo volere sembra essere stato rispettato poiché non ci sono fotografie delle due omonime. Una foto della piccola, però, è stata diffusa dai genitori durante i festeggiamenti del Giubileo di Platino.

Lo scatto è stato condiviso su Instagram e mostra Lilibet sul prato della residenza in cui abitavano i genitori prima di lasciare l’Inghilterra.