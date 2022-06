Albano, altro che finita: sono tornati finalmente insieme | Tutta Italia pazza di gioia

By

Albano Carrisi tornerà insieme ad una donna molto amata dagli italiani. Vediamo di chi si tratta e perché la coppia si unirà di nuovo.

La coppia già collaudata, vedrà Albano di nuovo sotto i riflettori dopo un piccolo periodo di pausa.

Albano nel cuore degli italiani

Non solo la sua musica, Albano è amato dagli italiani anche per il suo essere vero ed umano. Un padre e un marito prima che un cantante.

La sua storia d’amore con Romina Power è stata idolatrata da molti e in tanti si sono disperati con lui per la perdita della figlia Ylenia. Era il 1993.

Oggi Albano, oltre a fare la sua musica, è anche un imprenditore nella sua Puglia dove vive insieme all’attuale compagna Loredana Lecciso con la quale, però, non ha mai parlato di nozze.

Con lei ha due figli. Dai figli avuti da Romina Power, invece, ha avuto anche tre nipoti di cui l’ultimo nato nel 2021.

Di nuovo insieme a The Voice Senior

Alcuni rumors vogliono un ritorno di The Voice Senior. La rivista Nuovo Tv, ad esempio, sostiene che all’interno del talent show, dovrebbero esserci di nuovo non solo Antonella Clerici in qualità di coach ma anche una presenza molto gradita agli italiani.

Si tratta di Albano affiancato dalla figlia Jasmine Carrisi. Una coppia già collaudata poiché è stata presente anche alla prima edizione del programma nel 2020. Una trasmissione che, però, non venne riconfermata l’anno dopo.

Al posto di Orietta Berti, arrivata alla ribalta tra il pubblico di giovani e giovanissimi con delle hit dell’estate, ci dovrebbe essere proprio la coppia collaudata. Tra gli altri tre giurati sarebbero confermati anche Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè.

The Voice Senior per la figlia di Albano Jasmine Carrisi è stato un vero trampolino di lancio. La ragazza, infatti, ha come obbiettivo quello di fare carriera nel mondo della musica.

Ha già inciso qualche pezzo. Proprio per dedicarsi a questo suo obbiettivo primario ha scelto di rifiutare la partecipazione a due reality show importanti ovvero il Grande Fratello Vip e l’Isola dei famosi.

Jasmine oggi è molto seguita su Instagram e ha fatto discutere molto i suoi followers circa il suo cambiamento fisico e di viso. Infatti, ha confessato di essersi rifatta le labbra. Nel frattempo, per non perdere tempo, studia a Milano Comunicazione d’Impresa.