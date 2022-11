Regina Elisabetta, testamento modificato: Re Carlo deve spartire l’eredità con lei

By

Il testamento modificato dalla Regina Elisabetta non porta nulla di buono: Re Carlo III costretto a dividere tutto con lei.

Colpo grosso per Carlo III che ha dovuto attendere tantissimi anni prima di salire sul trono per poi ritrovarsi con una eredità dimezzata. Sua madre, Regina Elisabetta II, prima di morire ha fatto modificare il testamento a sfavore di Carlo e a favore di qualcuno in particolare. Tutti questi cambiamenti hanno portato malumore all’interno della Famiglia Reale e adesso vi spieghiamo il motivo. Chi è la vera ereditiera della Regina Elisabetta?

Testamento modificato: chi è fuori e chi si è arricchito

L’uscita di scena della Sovrana più longeva ha lasciato non pochi punti interrogativi. Nonostante lei abbia fatto in modo che nulla fosse lasciato al caso, alcuni membri della Famiglia Reale hanno avuto qualcosa da ridire in merito al testamento.

Harry e Meghan, per esempio, si dice siano stati estromessi completamente. La Regina sembra che sia rimasta delusa dal comportamento del suo nipote prediletto e della moglie, dopo tutto quello che ha sentito durante l’intervista di Oprah a Los Angeles. Per questo motivo, citano i media inglesi, la Sovrana avrebbe estromesso il nipote ribelle dai capelli rossi e tutta la sua famiglia.

Carlo III ha aspettato di essere Re per tantissimo tempo e ora che ci è riuscito, vede la sua eredità dimezzata a favore di qualcuno molto vicino alla Regina. Non si tratta di sua moglie Regina Consorte Camilla Parker ma di una giovane donna che presto prenderà il posto della Regina Elisabetta insieme al marito William.

Carlo III deve spartire l’eredità reale con lei

Prima di lasciare questo mondo, come accennato, Elisabetta II ha pensato di cambiare il suo testamento. Fonti vicine alla famiglia reale hanno dichiarato ai media inglesi che una donna in particolare avrebbe beneficiato di non pochi valori.

Kate Middleton è colei che ha spartito l’eredità della Sovrana con l’attuale Re Carlo III, che è anche suo suocero. La moglie di William sarà Regina Consorte – gli inglesi sperano quanto prima – e ha sempre avuto un posto speciale nel cuore della Sovrana.

Kate segue il protocollo ed è una grande lavoratrice, inoltre in linea di successione è proprio lei a poter prendere non pochi valori che appartenevano alla Regina Elisabetta.

Secondo il Star Magazine e International Business Time, Kate Middleton avrebbe ricevuto una vera e propria fortuna. Il tesoro sarebbe composto da gioielli, oggetti e anche proprietà che divide con il marito Principe William.

La cifra ha una stima che si aggira intorno ai 70 milioni di sterline. Tra gli oggetti di valore anche la collana del Nizam di Hyderabad, tra gli oggetti che i collezionisti reputano tra i più costosi del mondo. Insomma, la prima donna della Famiglia Reale è colei che vestirà i panni della Regina nel miglior modo possibile. Per adesso veste i suoi gioielli e nel frattempo si prepara a regnare, lasciando il segno come ha fatto la nonna di suo marito.