Lol: Chi ride è fuori 3. Ecco i comici della nuova stagione

In arrivo nel 2023 la terza stagione di “Lol: Chi ride è fuori”. Dopo il successo delle due precedenti, la terza riserverà tante soprese. Tra tante risate e nuovi comici strabilianti.

Per i più appassionati, in attesa dell’uscita della nuova stagione di Lol 3, a Natale andrà in onda uno speciale che vedrà la partecipazione di alcuni dei protagonisti più amati delle stagioni precedenti. Tra cui, Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, il Mago Forest, Michela Giraud e l’acclamatissimo Lillo Petrolo.

Lol: Chi ride è fuori: tutte le novità della terza stagione

Dopo l’enorme successo ottenuto dalla prima e dalla seconda stagione di Lol, ne arriva nel 2023 anche una terza. Milioni gli spettatori che sono rimasti ore davanti al televisore a vedere le esilaranti situazioni vissute dai vari concorrenti. Impossibile non ridere.

Fino ad ora numerosi comici hanno varcato le porte del programma, facendo ridere a crepapelle l’Italia intera. Ora nella terza stagione nuovi nomi, tra cui Cristiano Caccamo, Marina Massironi, Paolo Cevoli, Herbert Ballerina, Marta Filippi, Luca Bizzarri, Nino Fassica, Fabio Balsamo, Brenda Lodigiani e Paolo Kessisoglu.

Il format è sempre lo stesso. I concorrenti dovranno tentare di non ridere per ben 6 ore, nonostante le provocazioni degli avversari. Sembra facile, ma come tutti sappiamo, vista la mole di scherzi divertenti non lo è per niente.

Il premio per il vincitore sarà di ben 100mila euro da donare ad un ente benefico a scelta di chi se lo aggiudicherà.

Lo scorso anno il fortunato è stato l’amatissimo Maccio Capatonda.

Il regolamento del programma

Dunque Lol è un programma basato su un format completamente nuovo, ispirato al programma cinese Documetal, il quale è riuscito ad appassionare milioni di spettatori.

Il programma è stato mandato in onda per la prima volta nel 2021 da Prime Video.

Per chi ancora non l’avesse visto, le regole sono semplici.

Alcuni comici, attori o personaggi di spicco, vengono messi all’interno di una stanza per ben sei ore consecutive. L’obiettivo è quello di non ridere ma allo stesso tempo quello di far ridere gli altri concorrenti in tutti i modi possibili.

In caso di risata o anche solo di accenni di sorrisi, i concorrenti verranno ammoniti inizialmente con un cartellino giallo, per poi passare al cartellino rosso e dunque all’eliminazione.

L’ultimo concorrente che riuscirà a rimanere in gioco senza intercorrere nell’ammonizione si aggiudicherà il premio in denaro, il quale sarà poi interamente devoluto ad un ente benefico a scelta.

Altri obblighi a cui i concorrenti sono costretti a sottostare sono:

Il divieto di coprirsi la bocca e il l’obbligo di partecipare attivamente al gioco. In caso contrario verrebbero ammoniti automaticamente.