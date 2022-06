Regina Elisabetta, la piccola Lilibet identica a lei: Harry la mostra a tutti | FOTO

Poco dopo il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, Harry e Meghan hanno condiviso per la prima volta su Instagram una foto della loro secondogenita.

Prima di adesso, non era stata ancora condivisa una foto ufficiale della pronipote della Regina Elisabetta.

I festeggiamenti in onore della Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta ha da poco celebrato i festeggiamenti per i suoi 70 di Regno. La longeva sovrana si è mostrata in pubblico felice ed arzilla ma con il contagocce. A farla da padroni i nipoti ed i pronipoti. Uno su tutti Louis, il terzo figlio di William e Kate che ha tenuto banco in diverse occasioni.

La regina di outfit, invece, è stata l’elegantissima Kate che ha giocato con i colori e gli abiti. Anche Harry e Meghan sono arrivati a Londra per festeggiare la nonna la Regina Elisabetta ma a loro non è stato concesso di salire sul balcone per i saluti.

Del resto, i due non appartengono più alla famiglia reale. Inoltre, Meghan avrebbe accusato di razzismo la famiglia reale ed i rapporti si sono raffreddati. Forse per riprendersi la scena, i due coniugi reali hanno deciso di condividere il primo scatto della loro secondogenita sui loro profili ufficiali. La pronipote della Regina Elisabetta ha da poco spento la prima candelina.

La prima foto di Lilibeth Diana

La foto è stata scattata da un fotografo di famiglia, sabato 4 giugno, proprio durante il Giubileo della Regina Elisabetta. La location per la foto è stata quella del prato di Frogmore Cottage ovvero una delle residenze reali di Windsor ed ex dimora di Harry e Meghan prima di decidere per il trasferimento oltre Oceano. Su quel prato i due hanno scelto di organizzare un piccolo pic nic informale con amici e parenti.

Lilibet, il cui volto è stato mostrato per la prima volta pubblicamente, ha ricevuto tantissime views e like. La principessina somiglia in tutto e per tutto ad Harry e in modo molto tenero anche a nonna Elisabetta di cui porta il diminutivo.

I coniugi sono già tornati in California insieme ai figli. Il giubileo è stata l’occasione per far sì che bisnonna e nipote si conoscessero. I due sono ripartiti prima che i festeggiamenti si concludessero in gran segreto, proprio come sono arrivati.