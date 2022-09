Regina Elisabetta: Carlo e William si fermano tra i sudditi in fila

In queste ore un’enorme folla sta popolando le strade di Londra. Questo per conferire l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta. Oggi il nuovo Re Carlo e suo figlio William hanno raggiunto i sudditi nella lunga coda.

I due membri della famiglia reale si sono uniti alla folla precisamente all’altezza di Albert Embankment. Il re Carlo si è fermato qualche minuto tra i sudditi prima di rientrare in auto. Anche il principe del Galles si è fermato a parlare con le persone in fila.

L’incontro del Re Carlo e del principe William con i loro sudditi

Tra la lunghissima fila che ha caratterizzato le strade di Londra anche durante la giornata di oggi, ad un certo punto sono spuntati il nuovo re Carlo III e suo figlio, il principe del Galles William.

Across London, The King, The Prince of Wales and The Earl and Countess of Wessex have today been meeting well-wishers and those who have joined the queue for Her Majesty The Queen’s Lying-in-State. pic.twitter.com/JoE4wBvQWd — The Royal Family (@RoyalFamily) September 17, 2022

L’incontro con i sudditi è avvenuto all’altezza di Albert Embankment. Re Carlo si è fermato qualche minuto tra la folla, prima di rientrare nella sua auto e dirigersi a Buckingham Palace.

Mentre il principe William si è fermato a scambiare anche qualche parola con i sudditi, stringendo mani e facendo qualche battuta. Raccomandandosi poi con coloro che sono rimasti al freddo per ore e ore, di riguardarsi e tersi al caldo.

Dalla folla inoltre molta gente ha iniziato a fargli i complimenti sul suo ruolo da principe e soprattutto sulla sua persona. Dopo poco anche lui è andavo via con una Range Rover.

L’ultimo saluto alla Regina Elisabetta

In questi giorni le strade di Londra sono intasate da milioni di persone che desiderano porgere l’ultimo saluto all’amata Regina Elisabetta. Il feretro della regina infatti si trova ora a Westminster Hall, per permettere a tutti i sudditi di vederla prima dei funerali che si terranno lunedì 19.

La fila per giungere al feretro della regina è lunga chilometri e percorre una serie di strade importanti della capitale inglese. Molta gente infatti, nonostante il freddo che sta caratterizzando in queste ore Londra è rimasta per strada tutta la notte.

Le autorità hanno inoltre avvertito la popolazione che la capienza delle visite è quasi esaurita, raccomandando dunque di non mettersi in viaggio a partire da questo momento in quanto c’è il rischio di non farcela ad accedere alla camera ardente.

In ogni caso per poter vedere il feretro della regina è necessario seguire una serie di regole. Infatti è obbligatorio mantenere il totale silenzio all’interno della camera, non si possono scattare foto e inoltre non si può introdurre cibo e bevande.