“Le ha trovate nell’armadio”, Ilary Blasi: così ha scoperto il tradimento | Clamoroso retroscena

Ilary Blasi sconvolgente, spunta il retroscena che nessuno si aspettava: lo ha scoperto così. Ecco come è avvenuta l’amara scoperta. E chi lo avrebbe mai detto?

Continuano ad uscire nuove indiscrezioni e scoop sulla fine del matrimonio di Ilary Blasi e di Francesco Totti. Ecco il nuovo e clamoroso retroscena che vi lascerà a bocca aperta.

Retroscena sconvolgente su Ilary e Francesco

Continuano ad uscire nuovi dettagli e indiscrezioni sulla fine dell’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Ormai è passato un po’ di tempo da quando i due personaggi più amati dello showbiz italiano si sono detti addio ed ora, che la guerra è non soltanto legale ma anche social, tutto sta prendendo una piega davvero inaspettata.

Se fino ad ora Ilary Blasi si è mostrata sul web forte e sicura di sé, pronta a vivere la sua vita senza il pupone, quest’ultimo invece ha preferito la strada del silenzio, almeno fino ad adesso. Solo poche ore fa, ha rilasciato un’intervista senza precedenti al Corriere della sera e come un fiume in piena, ha fatto luce su crisi, misteri e tradimenti, scoperchiando il vaso di Pandora dal quale sono usciti fuori segreti di cui nessuno immaginava l’esistenza.

Francesco ha dichiarato di non essere stato lui il primo a tradire ammettendo dunque palesemente che la infedeltà coniugale c’è stata ma che tutto ha avuto inizio a causa di Ilary. Intanto, proprio su quest’ultima, spunta una retroscena inaspettato.

Colpo di scena: viene fuori tutta la verità

Ilary Blasi e Francesco Totti continuano ancora ad essere al centro dell’attenzione. I riflettori dei mass media sono puntati su di loro e sulla fine del loro matrimonio che ha portato a galla segreti e tradimenti che nessuno osava immaginare.

Nel frattempo, mentre i due protagonisti stanno affrontando i problemi non soltanto familiari ma anche mediatici, Fabrizio Corona è intervenuto sui social e ha fatto tremare tutti dichiarando di voler rivelare all’Italia, i segreti più scottanti della ex coppia più amata del mondo dello spettacolo.

Ma c’è anche qualcun altro che ha voluto prendere parola, si tratta di Sean Brocca, modello ed ex fidanzato di Ilary, il quale ha contattato Fabrizio Corona raccontandogli scomode verità sul conto della conduttrice:

“Siamo stati insieme un anno, ci siamo divertiti. Durante la nostra relazione ho fatto un po’ il c*****e con le altre ma non l’ho mai tradita, sicuramente l’ho trascurata. Durante gli ultimi 15 giorni della nostra convivenza, sapevo che si messaggiava con lui. Quando se n’è andata per andare a Roma, ho trovato nell’armadio due lettere e un regalo. Probabilmente ci teneva ma di fronte alla dichiarazione d’amore di Totti non c’è stato nulla da fare”.

Brocca è un fiume in piena e non si ferma. A proposito della fine della relazione tra Francesco Totti e la sua ex fidanzata dichiara inoltre che, a suo dire, la ex letterina di Passaparola si è sposata solo per convenienza e che Francesco Totti invece l’ha tradita più volte durante la loro relazione:

“Io credo che Totti fosse molto innamorato di Ilary anche se le ha fatto molte corna. Penso piuttosto che lei si sia sposata solo per convenienza e abbia sfruttato il suo nome per fare carriera. Qualche scappatella è normale, ci può stare. Lei era una delle tante senza talento e la sua carriera sarebbe finita con Passaparola come tutte le altre. Alla fine lei lo ha lasciato quando lui ha perso tutto e dopo che si era ben sistemata. Lei sapeva e ha accettato per vent’anni perché le conviveva”.

Parole dunque forti e accuse inaspettate che mettono in luce i nuovi aspetti su questa storia che fino ad ora erano rimasti nell’ombra. Per il momento, nessuna reazione da parte della conduttrice. Ilary deciderà di intervenire e prendere parola?