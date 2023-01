Reggio Emilia: minaccia la moglie mentre la figlia si lancia dal balcone

A Reggio Emilia una ragazza di 29 anni si lanciata dal balcone, terrorizzata dalle minacce del padre verso la madre.

La tragedia familiare si è consumata lo scorso 29 dicembre. Secondo la dinamica, l’uomo di 51enne stava discutendo animatamente con la moglie arrivando a metterle le mani addosso perché pensava nascondesse la verità sulla figlia, ovvero che frequentasse un uomo molto più grande di lei.

Tragedia familiare a Reggio Emilia

La vicenda che riportiamo oggi è avvenuta il 29 dicembre scorso, quando un uomo di 51 anni ha aggredito la moglie nella casa di Castelnovo Monti, in provincia di Reggio Emilia, dove abitava anche la figlia 29enne della coppia.

La ragazza si è lanciata dal balcone dell’abitazione a due piani mentre il padre stava litigando animatamente con la madre. L’uomo sospettava che la figlia avesse una relazione con un uomo molto più grande di lei, ma soprattutto era convinto che la moglie nascondesse il tutto.

Così, con l’intenzione di farla confessare, è arrivato quel giorno a metterle le mani alla gola, iniziando a minacciarla con frasi molto pesanti e parole di morte, gridandole che l’avrebbe uccisa se avesse scoperto la verità.

La situazione era davvero fuori controllo e mentre avveniva la discussione, la 29enne terrorizzata ha compiuto l’estremo gesto, non è chiaro se per un tentativo di suicidio o solo per raggiungere la madre che nel frattempo era uscita in giardino.

La ragazza si lancia dal balcone

A causa della furia del 51enne, la moglie è fuggita in cortile per allertare i Carabinieri di quanto stava accadendo, nel frattempo lui si è recato nell’appartamento al piano di sotto, dove abitava la ragazza, prendendo a pugni la porta e spaccandola in alcuni punti.

A quel punto la giovane, terrorizzata dalla furia del genitori e temendo conseguenze peggiori, si è lanciata dal balcone di casa per raggiungere sua madre. Nel frattempo è arrivato in soccorso l’altro figlio della coppia e in contemporanea, una pattuglia di militari, che con fatica sono riusciti a calmare l’uomo, allontanandolo dall’abitazione.

La moglie è stata accompagnata in ospedale per accertamenti ma si riprenderà presto, a parte lo shock causato da un trauma che difficilmente dimenticherà.

Fra l’altro, il giorno successivo alla lite, l’uomo è tornato in casa minacciando di nuovo la donna. In questo caso è stato fermato dai due figli e anche qui di nuovo c’è stato bisogno dell’intervento delle forze dell’ordine, che lo hanno portato in caserma dove è stato denunciato per maltrattamenti e minacce. Il 51enne è stato allontanato in via definitiva dalla casa familiare.