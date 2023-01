Digita 002 sul cellulare, il trucco geniale che fa risparmiare: non lo sapeva nessuno

Ecco che vi sveliamo perché dovreste digitare i tasti 002 sul vostro cellulare. Si tratta di un trucco incredibile che vi permetterà di risparmiare.

Vi spieghiamo perché è importante proteggere la privacy del vostro cellulare e soprattutto a cosa serve il trucchetto del 002, che vi aiuterà anche a risparmiare.

Come proteggere la privacy del nostro cellulare

La privacy del nostro cellulare è una questione molto importante e spesso trascurata. Ogni volta che usiamo il nostro dispositivo mobile, condividiamo una quantità considerevole di informazioni personali, come il nostro indirizzo di casa, i nostri interessi e le nostre abitudini di navigazione.

Se queste informazioni finissero nelle mani sbagliate, potrebbero essere utilizzate per tracciare i nostri movimenti, spiare le nostre attività online o addirittura commettere frodi ai nostri danni.

Proteggere la privacy del nostro cellulare è quindi fondamentale per evitare questi rischi e garantire la nostra sicurezza online. Esistono diverse misure che possiamo prendere per proteggere la nostra privacy, come ad esempio:

Utilizzare una password complessa e unica per sbloccare il nostro cellulare o attivare le opzioni di sicurezza come il riconoscimento facciale o il riconoscimento delle impronte digitali;

e poi ancora installare un software di sicurezza per proteggere il dispositivo da virus e malware e disattivare la condivisione della posizione quando non è necessaria;

configurare le impostazioni di privacy delle app in modo da limitare le informazioni che condividiamo con esse, proteggere la privacy del nostro cellulare è una responsabilità che ci compete a tutti e che ci permette di navigare in modo sicuro e protetti online.

Prendere le giuste precauzioni ci aiuta a tutelare la nostra sicurezza e a evitare spiacevoli sorprese.

Perché digitare 002 e risparmiare

Se digiti 002 ti sbarazzerai del trasferimento di chiamata. A volte può essere facile dimenticarsi di disattivare l’inoltro di chiamata, soprattutto quando siamo distratti o impegnati con altre attività. Ma questo può portare a essere disturbati nel momento meno opportuno, ad esempio quando stiamo trascorrendo del tempo con la famiglia.

D’altra parte, se l’inoltro di chiamata è attivo in modo automatico, potremmo rischiare di perdere alcune chiamate importanti, poiché squilleranno altrove. Tuttavia, ci sono anche altri fattori da considerare, come ad esempio il fatto che l’inoltro di chiamata può comportare costi aggiuntivi o la possibilità di essere raggiunti in luoghi in cui non vorremmo essere disturbati.

Inoltre, è importante ricordare che l’inoltro di chiamata non è sempre la soluzione ideale per ogni situazione e può essere opportuno valutare attentamente se attivarlo o meno.

Se temi che qualcuno stia spiando le tue telefonate o se sei infastidito dall’inoltro di chiamata attivo, questa soluzione può aiutarti a risolvere il problema. Ecco i passi da seguire:

Apri l’applicazione di chiamata sul tuo cellulare, solitamente denominata “Telefono”.

Inserisci il codice apposito nel quadrante e premi il tasto per effettuare la chiamata.

In questo modo, l’inoltro di chiamata verrà automaticamente disattivato.

Tieni presente che, se qualcuno ha accesso al tuo smartphone e alla tua SIM, può facilmente riattivare l’inoltro di chiamata. Tuttavia, questo codice ti offre una protezione in più, impedendoti di perdere chiamate importanti a causa del trasferimento ad altri numeri.