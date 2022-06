Referendum 12 giugno, per cosa si vota: una guida ai cinque quesiti

Una guida per comprendere i cinque quesiti proposti dal referendum del 12 giugno 2022. Ecco per cosa si vota nello specifico.

Il 12 giugno è il giorno in cui si terrà il Referendum, mediante il quale gli elettori dovranno esprimere il proprio voto sui cinque quesiti proposti da Partito Radicale e Lega. I seggi saranno aperti per tutta la giornata di domenica e si potrà accedere alle sedi dalle ore 7 fino alle 23.

Referendum: quando e come si vota

Il referendum è previsto per il 12 giugno: si potrà votare dalle ore 7 alle ore 23 nelle varie sedi messe a disposizione sul territorio. Una volta chiuse le votazioni, a partire dal 13 giugno 2022, inizieranno le operazioni di spoglio, dalle ore 14. Chiamati al voto 51,5 milioni di italiani.

Affinché la votazione sia valida, è necessario che la maggior parte degli aventi diritto al voto partecipi alla votazione e dovrà essere raggiunta la maggioranza dei voti espressi in maniera valida.

Questo è un referendum abrogativo, ossia formulato affinché una determinata legge venga annullata totalmente o parzialmente. Pertanto, per ottenere l’abrogazione di una norma, sarà fondamentale che si raggiunga una maggioranza di “sì“.

Chi non può recarsi fisicamente nelle sedi per votare, a causa della propria positività al Covid, può votare in sedi speciali e nelle strutture ospedaliere in cui è ricoverato.

Anche per chi è malato ed è in cura presso la propria abitazione, può far richiesta al sindaco del proprio comune di appartenenza, affinché ottenga la possibilità di esprimere il proprio voto da casa, comunicando tale decisione almeno 10 giorni prima l’inizio delle operazioni di voto.

I 5 quesiti proposti da Partito Radicale e Lega

Ci ritroviamo di fronte ai cinque quesiti proposti da Lega e Partito Radicale. Scopriamo, nel dettaglio, cosa viene espressamente richiesto nei cinque punti in questione.