Reddito di base, in arrivo 800€ al mese per 12 mesi? A chi spetterebbero

Reddito di base: ecco come funziona la misura economica alternativa al Reddito di Cittadinanza. Sono in arrivo 800 euro per dodici mesi.

Con la vittoria alle elezioni di Giorgia Meloni presto i beneficiari del Reddito di Cittadinanza potranno dire definitivamente addio a questa misura. Al momento non si hanno notizie certe in merito all’addio definitivo del RdC, ma circolano voci sulla possibile introduzione del Reddito di Base.

Si tratta di una misura rivolta a tutte le famiglie che vivono in condizione di povertà assoluta. Il Reddito di Base pari a 800 euro per dodici mesi è una misura fortemente voluta dalle forze politiche del Centro-Destra a sostegno di tutti coloro che vivono in condizioni di povertà assoluta. Si tratta di una vera e propria rivoluzione che potrebbe consentire a tutti i nuclei familiari italiani che vivono in condizioni di povertà di ricevere un aiuto con cadenza mensile.

Reddito di Base pari a 800 euro: cos’è?

Ad oggi non c’è nulla di ufficiale, ma il reddito di base è una misura che avrebbe lo scopo di combattere definitivamente il problema della povertà. Si tratta di una vera e propria iniziativa proposta da alcuni cittadini dell’Unione Europea che avrebbero intenzione di presentare questa proposta al Parlamento Europeo. Anche fuori dai confini comunitari è stata presentata una proposta affinchè venga introdotto il reddito universale per contrastare definitivamente la povertà assoluta.

Reddito di Base: sarebbe una valida alternativa al Reddito di Cittadinanza?

Con la vittoria di Giorgia Meloni non si conosce ancora quale potrebbe essere il destino del Reddito di Cittadinanza. In attesa che il nuovo Esecutivo si formi, al momento esistono diverse misure che hanno l’obiettivo di combattere il problema della povertà assoluta. Si pensi al tanto discusso Reddito di Cittadinanza, che ad oggi si è rivelata una misura fallimentare.

Diverse ricerche e diversi studi hanno dimostrato che il reddito di base non contribuisce ad incentivare la pigrizia di andare a lavorare, ma garantisce la possibilità di avere una sicurezza economica, continuando a lavorare. Come funzionerebbe il Reddito di Base? Si tratterebbe di ricevere 800 euro sul conto grazie ad una lotteria privata organizzata da alcuni enti non profit.

Si tratterebbe di un’interessante iniziativa volta a sensibilizzare tutta la popolazione sull’importa del Reddito di Base. Al momento sono state svolte tre estrazioni, ma per erogare il reddito di base è necessario raccogliere denaro, che consenta di raggiungere i novemilaseicento euro da accreditare sul conto.

Reddito di Base: quanto viene accreditato sul conto?

I beneficiari della misura economica si vedrebbero accreditati 800 euro al mese sul conto per dodici mesi. L’importo totale accreditato sarebbe pari a novemilaseicento euro.