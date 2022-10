Iran, padre di Alessia Piperno: “Non partecipava alle proteste”

Il padre di Alessia Piperno, arrestata durante le manifestazioni in Iran dopo la morte Mahsa Amini, ha commentato le dichiarazioni del ministro iraniano.

Secondo il padre di Alessia Piperno, la figlia non si sarebbe unita alle proteste. Nessuna novità purtroppo sulla giovane, che aveva contattato la famiglia dopo esser stata arresta dal governo. Continuano i disordini nel Paese dopo le proteste, diversi cittadini stranieri arrestati: le parole di Nasser Kanani, portavoce e diplomatico iraniano.

Iran, le parole del padre di Alessia Piperno

Secondo il padre di Alessia Piperno, la figlia non avrebbe preso parte ad alcuna manifestazione. L’uomo è intervenuto in risposta alle parole di Nasser Kanani, il quale ha fatto sapere che tutti i viaggiatori in Iran saranno rispettati – compresi gli stranieri – a patto che si attengano alle regole del Paese.

Ma le parole del diplomatico iraniano hanno chiamato la risposta del padre di Alessia. La giovane romana è stata arrestata con accuse di aver preso parte a manifestazione anti governo, dopo la morte di Mahsa Amini che ha scatenato una vera e propria rivolta in Iran.

Alberto Piperno ha commentato che, in relazione alla situazione della figlia non ci sono novità. La giovane aveva avuto giusto il tempo nei giorni scorsi, dopo essere stata arresta, di chiamare la famiglia per informarla di essere stata portata in carcere.

“Su di Alessia purtroppo non ci sono novità“, ha commentato. Ma Teheran getta vera e propria benzina sul fuoco, dopo che Kahmenei, aveva puntato il dito contro gli Stati Uniti e Israle, che secondo il capo religioso sarebbero i responsabili dei disordini.

Iran, hackeraggio in diretta: sbeffeggiato il leader supremo

studentesse di una scuola a Tehran sono usciti dalla classe e si sono tolti il velo e stanno marciando per le strade di Tehran#Mahsa_Amini #IranRevolution2022 #مهسا_امینی #Iran pic.twitter.com/pQi2T6mOds — Ashkan Rostami (@asci_rossi) October 3, 2022

Proprio durante una diretta in cui i vertici iraniani erano apparsi in tv, alcuni hacker sono intervenuti interrompendo le trasmissioni riuscendo a inserirsi in diretta con dei messaggi di denuncia per quanto successi a Mahsa Amini.

“Hai le mani sporche di sangue”, è stato il messaggio comparso sugli schermi. Un messaggio importante che sa tanto i sbeffeggiamento per i leader della Repubblica Islamica, adesso sotto guida sciita.

Intanto in Iran sono state diverse le proteste anche da parte dei più giovani. In diversi licei alcune studentesse si sono scagliante contro i rappresentati del governo. In totale sono 9 gli stranieri incarcerati in Iran.