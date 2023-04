Recupera con un vecchio cavo TV e un filo, inaspettato ciò che riesci a creare

Sai che con un vecchio cavo tv puoi fare grandi cose? Proprio così, basta un po’ di inventiva e puoi realizzare cose originali e utili per la casa. Scopriamo di seguito cosa puoi creare!

Il cavo Tv spesso viene messo da parte perché non viene utilizzato. A volte,infatti, se ne compra di più per assicurare il passaggio del punto di televisione negli ambienti domestici, ma inevitabilmente rimane sempre.

Questo materiale ha una buona rigidità e puoi sfruttarlo per creare oggetti utili da sfruttare in casa, come per esempio un cestino da poggiare sulla mensola del bagno, dove custodire prodotti di bellezza, creme, profumi e tanto altro. Ecco la guida per utilizzare un vecchio cavo Tv e realizzare qualcosa di utile!

Cosa serve per realizzare il cestino con il cavo Tv

Ecco cosa devi procurarti per realizzare il cestino e dare vita a qualcosa di molto creativo e originale:

Fondo cartone di dimensioni 17,5 x 27,5 cm;

Cavo TV di diametro 7 mm – due pezzi da 80 cm e 75 cm;

Anelli di plastica per tende in bagno – 6 pz;

Cordoncino in poliestere 4 mm – servono 15,5 m per avvolgimento cavo; 6 m per un codino; 6 m per gli anelli di avvolgimento; 3,5 m per anelli di fissaggio e cavo; 11 m per il fondo:

Pellicola autoadesiva – 30 x 40 cm;

Cartone – 30 x 40 cm.

Una volta che ti sei procurato i materiali elencati è il momento di procedere alla realizzazione del cestino.

Come realizzare il cestino con il cavo TV

Iniziare la realizzazione del cestino ricavando dal cavo Tv due pezzi della lunghezza di 80 cm e di 75 cm. Infatti, per realizzare il cestino i segmenti devono essere diversi di lunghezza. Pulisci i due segmenti con l’alcol e raddrizzali per poter lavorare più agevolmente.

A questo punto fissa l’estremità del cordoncino con la colla, lasciando libera una parte del cavo tv, e comincia ad avvolgerlo ruotando attorno al cavo e avendo cura di eseguire la rotazione in modo che risulti aderente.

Giunto all’altra estremità del cavo, fissa il cordoncino con la colla, lasciando sempre un margine di cavo libero. Adesso unisci le due estremità del cavo Tv, fissale con la colla e sopra passa del nastro isolante per chiudere.

Prosegui con il cordoncino e arrotola ancora passando sopra il nastro, così da ricongiungerti con l’altra estremità. Taglia e fissa con la colla il cordoncino. Esegui la stessa procedura con l’altro cavo che hai tagliato.

Come comporre il cestino

Adesso è il momento di comporre la forma del cestino. Sopra il cerchio più piccolo ottenuto con il cavo della televisione poggia quello più grande e alza i due lati formando una specie di arco e fissa al centro con la colla. Adesso metti il cavo sopra il cartoncino e ritaglia la sagoma.

Ricavane un’altra uguale e su entrambe applica la carta adesiva,facendola fuoriuscire dai bordi per alcuni centimetri. Fai dei taglietti su questa parte e falli aderire sul fondo del cartone, poi incolla le due sagome.

Al centro degli anelli metti del nastro isolante e incolla l’estremità del cordoncino più piccolo e arrotola. Fai lo stesso con tutti gli anelli. Fissa gli anelli fra le due parti del cavo, poi incolla il cartoncino sul fondo e il cestino è pronto per essere messo in bella mostra!