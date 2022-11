Rebecca e Martina scomparse da Foggia: i genitori lanciano un appello

Due ragazze sono, da due giorni, scomparse dalla loro casa a Foggia. Se da un lato i genitori di entrambe hanno lanciato un appello affinchè le giovani ritornino a casa, dall’altro lato c’è già una pista da seguire.

Rebecca ha 16 anni e aveva intenzioni di lasciare la città di Foggia. La sua amica Martina, di 15 anni, avrebbe deciso di seguirla.

Rebecca e Martina scomparse da Foggia

Le indagini sono ancora in corso come anche le ricerche per ritrovare e riportare a casa sane e salve Rebecca e Martina, le due amiche scomparse da Foggia da due giorni. Le ragazze si sono allontanate da casa il 14 novembre e, da allora, i loro cellulari risultano spenti.

I genitori le aspettavano, rispettivamente, nelle loro case la sera di lunedì, ma le ragazze non sono rientrate. L’attesa di una telefonata, ma nulla. Da lì, la decisione di denunciare la loro scomparse alle autorità.

È da lunedì sera che i cellulari delle due ragazze risultano spenti e, le stesse giovani, non hanno dato più notizie alle loro famiglie. Secondo le primissime informazioni raccolte, Rebecca e Martina sarebbero salite su di un treno per andare a Bari per scendere, poi, a Cerignola.

Ciò sul quale gli inquirenti stanno indagando e approfondendo l’indagine è, anche, su ciò che Rebecca aveva confidato alla sua amica Martina, ovvero che era decisa a lasciare la città di Foggia.

Intanto, dopo aver lanciato l’allarme ed aver dato avvio alle ricerche grazie all’aiuto della Polizia di Stato, i genitori delle ragazze hanno anche lasciato un appello per chiunque avesse notizie delle loro ragazze.

La madre di Rebecca ha descritto, nel caso qualcuno, anche oltre la città di Foggia, intercettasse anche solo di sfuggita la figlia, come era vestita al momento della scomparsa: leggings neri e maglia verde oliva della Kappa con bande arancioni sulla spalla e sul braccio. Aggiungendo anche che la figlia è alta intorno al 1.70 cm, che ha occhi azzurri e capelli castani.

L’appello per ritrovarle

Tanti sono i messaggi e le condivisioni dell’appello della mamma di Rebecca affinchè la ragazza torni a casa. L’intera comunità della città di Foggia è in ansia ed in attesa del ritorno delle due ragazze. Secondo anche quanto riportato dall’agenzia Ansa, le ragazze, dopo le ore 22 di lunedì, non avrebbero dato più segnale neanche dai loro cellulari e da lì si sono perse le tracce.

Da quel treno, forse preso dalle due, in direzione Bari, sono scese poi a Cerignola. Il tam tam per ritrovarle, come abbiamo detto, corre anche sui social. E non è solo la madre di Rebecca a lanciare un appello per trovare la figlia.

Sono state anche diffuse le generalità di Martina, l’altra ragazza allontanatasi di casa insieme all’amica. Al momento della scomparsa, Martina indossava una giacca nera. Inoltre, ha capelli scuri corti, occhi castani ed è alta circa 1.60 cm.

Gli appelli si stanno diffondendo sempre di più, in particolare sui social, nella speranza anche che i cellulari delle due ragazze tornino raggiungibili e le giovani possano tornare a casa sane e salve.