Noemi Bocchi, quanto guadagna la nuova fiamma di Francesco Totti? Le cifre inaspettate

La nuova fiamma del Pupone quanto guadagna? Ecco a quanto ammontano le entrate di Noemi Bocchi grazie al suo lavoro.

Noemi Bocchi è oramai sulla cresta dell’onda e tutti parlano di lei, in ogni modo possibile. È la nuova fidanzata dell’ex capitano della Roma Francesco Totti e per molti colei che ha preso il posto di Ilary Blasi nel cuore dell’uomo. Lasciando un attimo da parte il gossip che riguarda la nuova coppia, in molti sono curiosi in merito allo stile di vita di Noemi e a quando ammonti il suo guadagno. Lo scopriamo insieme?

Noemi Bocchi, dall’ex marito a Francesco Totti

Come accennato, tutti i riflettori della cronaca rosa sono puntati su Noemi Bocchi, Ilary Blasi e Francesco Totti. Nonostante tutte le notizie che hanno caratterizzato l’anno 2022, questo è stato sicuramente il divorzio dell’anno e quello che ha spiazzato maggiormente l’opinione pubblica.

Dalla comunicazione del divorzio sino al primo gossip con lo scatto che ha fatto il giro del web, questa coppia è oggi consolidata tanto che hanno anche preso casa insieme. Noemi non è conosciuta moltissimo nel mondo dello spettacolo, anche per il lavoro che svolge, con un profilo Instagram privato e una mondanità riservata.

Il bacio che è avvenuto in pubblico ha sigillato questo amore, durante il compleanno di Totti che ha compiuto 46 anni. Da quel momento tutti quanti hanno confermato questa love story ed è iniziata una piccola battaglia con Ilary Blasi riguardo orologi, collane, borse e tantissime altre cose che si stanno svolgendo direttamente in tribunale.

Intanto, per chi ancora non conoscesse bene la Bocchi parliamo di una classe 1988 che si è laureata in Economia Bancaria e Aziendale presso l’Università Lumsa a Roma – dove è nata. Nel 2011 è convolata a nozze con Mario Caucci, noto imprenditore romano e attuale team manager del Tivoli Calcio.

Da questa unione sono nati due figli che oggi hanno otto e undici anni. Non si hanno molte notizie in merito alla fine del loro rapporto e sembra che al momento non siano sposati. Si è ipotizzato di un assegno di mantenimento sembra non rispettato dall’ex marito della Bocchi.

Quanto guadagna Noemi Bocchi

Ma le persone non vogliono sapere solo della coppia Totti-Bocchi ma anche il lavoro che svolge Noemi e quali siano i suoi attuali guadagni. Come hanno evidenziato molti magazine – tra cui Money – non è facile risalire al suo patrimonio proprio perché non è una donna di spettacolo. Quello che si può sapere è che ha sempre lavorato nell’azienda del marito per poi cambiare settore.

Oggi è una floral designer, che crea e studia composizioni floreali per ogni tipo di evento. Il suo stipendio come professionista del settore potrebbe aggirarsi sui 35mila euro all’anno. I progetti possono poi essere più remunerativi, per questo il compenso della Bocchi si crede sia molto alto.