Il nuovo Realme GT3 promette una ricarica super veloce, raggiungendo il 100% in meno di 10 minuti. La novità dal MWC 2023.

In occasione del MWC 2023 di Barcellona, ​​​​Realme ha svelato il suo nuovo smartphone: il Realme GT3. Il dispositivo intende affermarsi come il nuovo re della ricarica rapida, con una capacità di ricaria da 240W capace di raggiungere il 100% in meno di 10 minuti.

Realme GT3, il nuovo smartphone dalla ricarica ultra rapida

Sfida a colpi di velocità di ricarica per gli smartphone cinesi. Come Xiaomi che ha presentato uno smartphone con ricarica ultra veloce, anche Realme, infatti, si è posizionato in prima fila per presentare il Realme GT3, il suo nuovissimo smartphone che promette ancora di più.

Il Realme GT3 si presenta come la versione dedicata al mercato internazionale del Realme GT Neo 5 240W, dispositivo riservato al territorio cinese e lanciato a fine 2022. Non a caso, il Realme GT3 riprende la scheda tecnica del GT Neo, a partire dall’integrazione della ricarica rapida da 240W.

E sì, con Realme GT3, il produttore vuole affermarsi come il nuovo re della ricarica rapida e questo per gli anni a venire “perché raggiunge la massima potenza di ricarica possibile secondo gli standard USB di tipo C”.

Pertanto, Realme promette di ricaricare la batteria Li-Po da 4600 mAh del GT3 in soli 9 minuti e 30 secondi. E se andate di fretta, lo smartphone sarà in grado di recuperare il 20% di autonomia in soli 80 secondi di ricarica e il 50% in 4 minuti.

Per offrire questa rivoluzionaria tecnologia di ricarica rapida, Realme GT si affida a tre chip di ricarica da 100 W che consentono di ottenere un’efficienza di trasferimento del 98,5% durante la ricarica. Questa potenza proviene da un doppio caricabatterie GaN (nitruro di gallio) che era già presente sul caricabatterie da 150 W di Realme dello scorso anno.

Cavo USB DA 12A

Inoltre, questo caricabatterie viene fornito con il primo cavo USB-C da 12 A. Per evitare il possibile surriscaldamento, lo smartphone è dotato di un’enorme camera di vapore di 6580 mm². Ricordiamo che Samsung ha scelto di abbandonare questa tecnologia sul suo Galaxy S22.

Questa camera di vapore, che manterrà freddo il chip Snapdragon 8+ Gen 1 di Realme GT3, occupa il 61% della batteria. Abbastanza per garantire temperature accettabili durante la ricarica rapida. Inoltre, Realme promette che questa potenza non influirà sulla durata della batteria. Pertanto, manterrà l’80% della sua capacità iniziale dopo 1600 cicli.

Per indicare lo stato di carica della batteria, Realme si è concessa una piccola follia, integrando un’interfaccia LED sulla facciata posteriore. L’idea è di informarci del livello di autonomia con un codice colore, dal rosso al verde.

Una scheda tecnica identica a quella del GT Neo 5

Per quanto riguarda il resto della scheda tecnica, il Realme GT3 riprende le caratteristiche del GT Neo 5. Sotto il cofano troviamo il vecchio SoC di fascia alta di Qualcomm, uno Snapdragon 8+ Gen 1 , accompagnato da 8 a 16 GB di RAM e da 128 GB a 1 TB a seconda della versione.

Sul lato dello schermo, il dispositivo ha un pannello AMOLED da 6,74″ in FHD+ (2772 x 1240 px) 144 Hz con una luminosità massima di 1400 nit.

Lo schermo è compatibile con HDR10+ e ha un rapporto 20: 9. Troviamo, poi, un triplo sensore con obiettivo principale da 50Mp nel comparto fotografico (1/1.56″, 1.0µm, OIS), un angolo ultra grandangolare da 8 MP ( 112°, 1/4.0″, 1.12µm) e un microscopio da 2 MP (e un sensore da 16 MP per i selfie).

Non è stata comunicata ancora una data di uscita precisa. Quel che sappiamo è che ci saranno diverse varianti a disposizione:

8 GB di RAM e 128 GB;

12 GB di RAM e 256 GB;

16 GB di RAM e 256 GB;

16 GB di RAM e 1 TB.

Lo smartphone sarà proposto in due colorazioni: bianco e nero. Per quanto riguarda i prezzi, è stato comunicato solo il prezzo del modello base, ossia 649 dollari (attendiamo il prezzo in euro).