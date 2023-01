Re Carlo vorrebbe la famiglia riunita per l’incoronazione, ma William è in disaccordo

Manca sempre poco all’incoronazione di Re Carlo, che avverrà il prossimo 6 maggio presso la sontuosa Westminster Abbey. In questi mesi di preparazione a Palazzo Reale, il monarca per questa occasione importante vorrebbe tutta la famiglia al completo. Notizie non ancora rese ufficiali da Buckingham Palace ma che, secondo i ben informati, gli assistenti del Re stanno studiando un piano ad hoc.

Il figlio della defunta Regina Elisabetta sta attraversando un periodo di dubbi e tormenti: se da un lato vorrebbe al suo fianco il principe Harry, dall’altro lato il futuro erede al trono, William, non è d’accordo con questa scelta.

I dubbi di Re Carlo

A meno di quattro mesi dal giorno in cui ci sarà la cerimonia d’incoronazione di Re Carlo, tanti sono i dubbi e i pensieri che affliggono il nuovo monarca. Primo tra tutti il suo secondo genito, il principe Harry, il quale nonostante gli scandali delle ultime settimane con l’uscita del suo primo libro Spare – il minore, lo vorrebbe a proprio fianco in una giornata di festa per la famiglia reale.

Dall’altro lato, ci sono i disaccordi con il futuro erede al trono, il principe William, il quale non appoggia il padre riguardo la scelta di invitare il prossimo 6 maggio il Duca di Sussex e consorte.

Il principe del Galles, teme che il fratello e la cognata possano rubare la scena al padre e a tutta la famiglia organizzando un evento mediatico, dato i loro trascorsi. Ad avvalorare questa tesi i consiglieri e gli aiutanti di William che pare stiano facendo pressione per tenere alla larga dal Palazzo il principe Harry.

Le scelte del monarca

Mentre vi sono delle trattative in corso tra Re Carlo e il suo primogenito, il monarca starebbe pensando all’idea di concedere una intervista esclusiva alla BBC per rispondere alle accuse di Harry.

Una scelta considerata pericolosa dai suoi assistenti i quali consigliano di procedere con la strada del silenzio, come di consueto prevede il protocollo della famiglia reale. Ancora non vi è nulla di ufficiale ma Re Carlo, in tal caso avrebbe scelto il giornalista per l’eventuale intervista.

Si tratterebbe di Jonathan Dimbleby, caro amico di Carlo e veterano dell’emittente britannica. Proprio con Dimbleby, il monarca scrisse la sua autobiografia e in passato si concesse una intervista quando confessò di aver tradito l’ex moglie con l’attuale regina consorte, Camilla.

Tra i preparativi dell’incoronazione, Buckingham Palace dovrà fare anche i conti con i dubbi e i pensiero di Re Carlo.