Re Carlo III, lo smacco al principe Harry fa infuriare i sudditi: che umiliazione

Dopo la scomparsa della Regina Elisabetta, Carlo è salito al trono, diventando il nuovo Re d’Inghilterra. Nelle scorse ore, Re Carlo III avrebbe fatto un nuovo affronto ad Harry e Meghan, provocando ancora altre tensioni nella monarchia britannica. Non ci crederete mai, ma Harry è stato veramente umiliato: scopriamo cosa è accaduto.

A Buckingham Palace è aria di cambiamento. Dopo gli oltre 70 anni di regno della regina Elisabetta II, è venuto al trono Re Carlo lo scorso 10 ottobre. Alcune sue scelte hanno fatto molto discutere, come ad esempio, il licenziamento di alcuni membri dello staff della sovrana defunta.

Come ben sapete, tra Harry e suo padre non corre buon sangue, infatti, non sappiamo nemmeno quale sia il destino dei suoi due nipotini Archie e Lilibet Diana e neppure Harry e Meghan Markle, ma secondo un provvedimento, emanato da re Giorgio:

“I figli di tutti i Sovrani del Regno, i figli dei figli maschi, e il primo nipote nato dal primogenito del principe di Galles avranno e manterranno per tutta la vita il trattamento di Altezza Reale”

Quindi anche i due figli di Harry e Meghan Markle, dovrebbero continuare ad avere il titolo di principi, come “Master Archie Mountbatten-Windsor e Miss Lilibet Mountbatten-Windsor”. Nelle scorse ore, Re Carlo ha fatto un terribile smacco a suo figlio: scopriamo cosa è accaduto.

Re Carlo contro Harry e Meghan

La monarchia inglese è in un periodo davvero complicato, di grande divisione, a causa dei due reali ribelli che decisero di spendere parole molto dure nei confronti della Corona, durante un’intervista rilasciata a Oprah Winfrey. Anche dopo il drammatico lutto della sovrana, i duchi di Sussex sono ancora ai ferri corti con il resto della famiglia reale.

La loro vita è ormai negli Stati Uniti d’America, ma malgrado siano dall’altra parte del mondo, lontani dagli obblighi reali, l’attenzione ricade sempre su di loro. La pace tra Harry, Meghan e Carlo sembra impossibile, anche se nel discorso di insediamento di Re Carlo, il sovrano aveva augurato alla coppia di vivere una vita felice.

Ma in realtà, sembra che la tregua non sia stata ancora raggiunta, dato che nelle scorse ore, il sovrano ha anche fatto un terribile smacco a suo figlio. Un gesto che non è affatto passato inosservato: scopriamo cosa è accaduto.

Re Carlo III e il terribile smacco a Harry

Dopo la scomparsa di un sovrano, avviene l’incoronazione del nuovo monarca davanti a Dio e all’intero regno. E’ proprio quello che accadrà con una cerimonia solenne il 6 Maggio. In questa occasione, Carlo in indosserà tutti i simboli della monarchia, dalla corona imperiale.

Sarà un giorno importante e storico. Ma a quanto pare, non sembra sia una data scelta a caso, infatti, sarà anche il compleanno di Archie, il primogenito di Harry e Meghan.

Una scelta che sembra essere un vero e proprio smacco alla coppia, infatti, in molti hanno percepito questo gesto come una mossa strategica per attirare l’attenzione sulla casa reale e non sul quarto compleanno di Archie.