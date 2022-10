Ilary Blasi, parla l’investigatore privato: la rivelazione inedita su Totti

Ilary Blasi sconvolgente. Arriva la rivelazione di un dettaglio finora rimasto avvolto nel mistero: ha ingaggiato un investigatore privato per pedinare Totti. Finalmente l’uomo prende parola e racconta tutto.

Rompe il silenzio l’investigatore privato ingaggiato da Ilary Blasi. Per la prima volta decide di parlare e di raccontare che cosa ha scoperto su Francesco Totti. Incredibili le sue rivelazioni.

Ilary Blasi ingaggia un investigatore privato

Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati protagonisti del gossip estivo. A luglio 2022 hanno annunciato la loro rottura. Attraverso due comunicati che sono arrivati in forma disgiunta, hanno sconvolto tutti coloro che credevano nella eternità del loro rapporto di coppia.

Nessuno poteva immaginare che loro, all’apparenza così felici e sereni, in realtà avessero dei mostri dentro che solo ora stanno venendo fuori. Tradimenti e relazioni extraconiugali hanno distrutto il loro rapporto.

Nonostante Francesco Totti, in un’intervista rilasciata al Corriere della sera abbia affermato che a tradire per prima sia stata la Blasi, quest’ultima però, aveva sospetti sulla fedeltà del Pupone tanto da decidere di ingaggiare un investigatore privato per pedinare l’ex calciatore della Roma.

Per la prima volta in assoluto, l’uomo prende parola e racconta che cosa ha scoperto indagando sul conto di Francesco Totti, dietro commissione (esosa) della conduttrice dell’Isola dei Famosi.

La rivelazione inedita dell’investigatore privato

Arriva la conferma di quella che finora era stata un’indiscrezione. Quando è venuto fuori l’affaire Totti-Blasi, si è mormorato della presenza di un investigatore privato ingaggiato dalla Blasi per pedinare Totti.

Nessuno aveva creduto a questi voci, oggi però abbiamo la conferma che i rumors di mesi fa sono in realtà verità. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha davvero commissionato un investigatore privato e quest’ultimo, per la prima volta, decide di rompere il silenzio e di raccontare che cosa ha scoperto sul conto di Francesco Totti.

L’uomo ingaggiato dalla Blasi ha un nome, Ezio Denti, che ha rilasciato un’intervista bomba al settimanale Nuovo. Che cosa ha dichiarato l’investigatore? Ve lo diciamo noi. Denti ha detto di essere stato assunto dalla Blasi il 22 aprile.

Non si nasconde dietro false retoriche, l’investigatore, che svela nei minimi dettagli tutto sulle sue ricerche, parlando anche del cachet da capogiro che ha richiesto alla Blasi. La conduttrice di Mediaset ha speso ben 75 mila euro per far pedinare il suo ormai ex marito.

Questa cifra così alta è giustificata dagli strumenti che Denti ha dovuto utilizzare, come telecamere a infrarossi, GPS e ore ovviamente spese per seguire il Pupone. Totti ha sempre avuto il dubbio che l’ex moglie lo stesse facendo seguire e proprio nell’intervista al Corriere della sera, aveva dichiarato che qualcuno aveva messo cimici nella sua auto.

Ezio Denti smentisce questa notizia affermando che è illegale per un investitore privato potersi servire di tali strumentazioni che possono essere utilizzate soltanto dalla polizia giudiziaria e dietro l’autorizzazione di un giudice.

Strumentazione sofisticata e GPS: gli strumenti per pedinare Totti

Ciò che Denti ha fatto, è invece l’inserimento di GPS sull’auto del Pupone per controllare i suoi movimenti. Ricorderete poi tutti che sempre Francesco Totti, aveva dichiarato di aver trovato sul cellulare della moglie il messaggio di un uomo che dava appuntamento alla Blasi in un albergo: anche questo è stata opera di Ezio.

L’investigatore ha dichiarato che è lui il mittente del misterioso messaggio inviato alla Blasi il primo giorno in cui lei l’ha ingaggiato. Investigatore e conduttrice dovevano incontrarsi per discutere dei dettagli del pedinamento.

Spende delle parole anche per la nuova fidanzata di Totti, Ezio Denti. Di Noemi Bocchi dice che è la copia di Ilary Blasi, una situazione frequente, questa, nei mariti fedifraghi che cercano nella nuova compagna caratteristiche simili alla donna con cui hanno intrattenuto lunghi rapporti d’amore.

Denti è un fiume in piena. Racconta nei minimi dettagli ciò che ha fatto. Vi sveliamo anche un’altra curiosità: anni fa fu ingaggiato pure da Alena Seredova per pedinare Gigi Buffon e fu lui a scoprire del tradimento del portiere con Ilaria D’Amico.