Re Carlo III, gli ha strappato il titolo: la Regina Elisabetta sarebbe delusissima

Il nuovo Re d’Inghilterra continua a far parlare il mondo. L’ultima sua decisione ha rappresentato un colpo di scena per i sudditi. Lui privato del titolo che gli spettava da sempre.

Re Carlo III, il sovrano delle polemiche

Continua il regno di Carlo III. Lui, che diventerà guida della nazione inglese il 6 maggio 2023, detiene però già dall’8 settembre 2022 i poteri di reggente della monarchia britannica.

La morte della Regina Elisabetta ha fatto sì che l’ex principe del Galles salisse di diritto, per successione ereditaria, al trono inglese con la consorte Camilla che potrebbe diventare presto Queen e non Queen consort come tutt’oggi viene chiamata.

I due reggenti stanno mettendo in atto un meccanismo di rivoluzione e innovamento della monarchia inglese che prevede anche uno snellimento delle cariche e dei doveri di corte. Una decisione, questa, che il nuovo Re Charles III reputa necessaria ma che risulta invece forzata e inconveniente per i sudditi britannici.

Da quando è diventato Re dell’Inghilterra, Carlo non si è mosso sempre nella direzione giusta. Numerosi i passi falsi che ha fatto fino adesso e l’ultimo, che è stato annunciato dal Daily Mail, potrebbe metterlo in una situazione ancora più compromettente.

Sapete che cosa ha fatto il marito di Camilla Parker nonché papà di Harry e William? Ha deciso che proprio lui dovrà essere privato del suo titolo, quello che gli spetta da sempre. La Regina Elisabetta, se fosse stata ancora in vita, sarebbe rimasta delusissima dal comportamento di quello che pensava essere il suo figlio prediletto e un buon reggente per la corona inglese.

Lui resta senza il titolo: il Re infrange le volontà di Elisabetta II

Si sta rivelando un sovrano crudele, Carlo III, che nel suo processo di snellimento della monarchia ha deciso di fare fuori il fratello. Proprio lui, Edoardo, rimarrà senza il titolo che gli spetta da sempre, quello di duca di Edimburgo.

Come sappiamo, Carlo, prima di diventare Re d’Inghilterra deteneva il titolo di Principe del Galles e duca della Cornovaglia. Il titolo di duca di Edimburgo è appartenuto da sempre al principe Filippo, consorte della Regina Elisabetta.

Fu proprio Queen Elizabeth a stabilire, più di vent’anni fa, che con la morte di Filippo, il titolo di duca di Edimburgo sarebbe spettato ad Edoardo. Sebbene la Regina Elisabetta fosse ancora in vita quando suo marito è venuto a mancare, il titolo che Filippo ha sempre detenuto è tornato inaspettatamente alla Corona.

Nessuna menzione è stata mai fatta ad Edoardo. La Regina Elisabetta ha tenuto però, in più occasioni, a specificare che, salito al potere Carlo come Re, avrebbe provveduto lui, in prima persona, a nominare duca di Edimburgo suo fratello Edoardo.

Sembra però che non sia per nulla intenzione dell’ex principe del Galles esaudire il desiderio della defunta Elisabetta. Carlo, con Camilla, sta attuando uno snellimento della monarchia inglese ed è suo volere togliere cariche ed incarichi anche ad altri membri della casa reale.

Perché Edoardo però deve pagare lo scotto di questo processo? D’altronde tutti hanno un titolo reale importante tra i vari membri della Royal Family. Persino Andrea, il fratello considerato pecora nera della casa reale, detiene il titolo di duca di York.

La storia dei Edoardo è un po’ più complicata. Quando ha sposato Sophie, con il matrimonio ha acquisito il titolo di Conte del Wessex non di duca. Di conseguenza, anche i suoi figli hanno ottenuto il titolo di visconte e Lady: per esempio suo figlio James è visconte di Severn così come lo è sua figlia, Lady Louise.

Eduardo ha sempre accettato l’idea che i suoi figli non sarebbero mai stati reali, principe e principessa e il titolo di Conte gli è andato sempre bene in attesa di ottenere quello di duca di Edimburgo.

Carlo però non ha intenzione di dargli questo privilegio. Per il momento, è King Charles ad avere anche il titolo di duca di Edimburgo che, secondo fonti attendibili e vicine a palazzo reale, non utilizzerà mai. Potrebbe però presto cambiare idea? Chi vivrà vedrà.

Intanto però, Carlo ha fatto un passo in avanti verso il fratello: se è vero che gli ha strappato il titolo di duca, è altrettanto vero che ha sta cercando di inserirlo nella lista dei Consiglieri di Stato.