Re Carlo, avete mai visto i suoi amici a quattro zampe? Sono bellissimi | FOTO

Re Carlo III per l’inizio di una nuova era a Palazzo Reale, dopo il triste saluto alla tanto amata Regina Elisabetta II. Tra le tante cose che non sappiamo ancora di lui spuntano i suoi cani, amati e coccolati. Non li conoscete? Ecco chi sono.

La Regina Elisabetta II ha salutato questo mondo da pochissime ore ed è già immenso il vuoto che ha lasciato nel mondo. La Sovrana più amata e stimata di sempre non verrà mai dimenticata, perché ha scritto la storia e ha contribuito a rendere questo mondo esattamente come lo viviamo.

Un Regno durato 70 anni che ha dovuto affrontare non pochi problemi politici, sociali e familiari tra gossip e scandali sbattuti in prima pagina. Era una presenza rassicurante per il popolo inglese, perché sempre pronta ad affrontare i momenti bui con grande energia e determinazione. Poi ci sono i suoi lati nascosti, quelli che la rendevano ancora più amata agli occhi di tutti: il suo grande amore per i cavalli e i cani.

Un lato nascosto che rappresenta anche Re Carlo III che ha voluto condividere la foto dei suoi amati cani, presentandoli a tutto il mondo per raccontare la loro storia triste e quasi senza speranza.

Re Carlo III: le qualità ereditate dalla Madre Elisabetta II

Il Regno è passato nelle mani di Carlo III e tutti sono curiosi di come sarà e di come approccerà dinanzi alle problematiche moderne. Lasciando un attimo da parte discorsi politici e burocratici, ci sono tantissime cose che il nuovo Re ha ereditato da sua madre la Regina Elisabetta. Tra queste l’attenzione per l’ambiente e l’amore per i cani, da sempre simbolo della famiglia reale.

Un aspetto che lo accomuna alla moglie Camilla, da sempre in compagnia di amici a quattro zampe adottati se in difficoltà. È loro preciso volere sensibilizzare le persone ad adottare animali che hanno bisogno, accudendo loro come membri della famiglia esattamente come hanno fatto Carlo e Camilla.

I cani di Re Carlo III e Camilla

Non tutti lo sanno, ma Carlo e Camilla hanno deciso di adottare due cani in difficoltà per dar loro una vita dignitosa. Oggi stanno benissimo e sono amati da tutta la famiglia Reale.

I due Jack Russell del Battersea Dogs and Cats Home sono stati adottati dai Sovrani, ed erano in condizioni pessime. Erano pieni di patologie e malnutriti, sino a quando non sono stati presi in cura dalla clinica e da Carlo. Per i due piccoli è iniziata una nuova vita, amati da nuovo Re e dalla sua consorte in maniera smisurata.

Il Re Carlo III ha voluto far conoscere questi due cani attraverso alcune foto, che sono poi state promosse dal giornale Country Life per il 125° anniversario. Una immagine diversa dal solito e non patinata, ma ricca di verità e amore per questi due cuccioli salvati da un destino orribile.

Bluebell e Beth hanno oggi 10 e 11 anni, già destinati ad essere simbolo della nuova era inglese con tutti i loro fan che non vedono l’ora di vedere altri scatti.