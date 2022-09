L’Fmi celebra “l’impegno” dell’Argentina per risanare l’economia

La direttrice del Fondo Monetario Internazionale (FMI), Kristalina Georgieva, riceve a Washington il ministro dell’Economia argentino, Sergio Massa. Il ministro dell’Economia argentino, Sergio Massa, ha chiuso questo lunedì un tour negli Stati Uniti che lo ha lasciato soddisfatto.

L’amministratore delegato del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, ha ricevuto a Washington Massa, e ha celebrato “il suo impegno” per l’adeguamento che spera il Paese sudamericano farà per rispettare l’accordo di rifinanziamento chiuso lo scorso gennaio. In cambio è stato riportato a Buenos Aires l’impegno per un’imminente approvazione della seconda revisione degli obiettivi dell’accordo, essenziale per il FMI per svincolare 4.000 milioni di dollari che andranno a pagare parte del credito che l’organizzazione ha concesso all’Argentina nel 2018.

E anche una parola di avvertimento: in una lunga dichiarazione, Georgieva ha affermato che gli obiettivi dello spettacolo “rimarranno invariati”. “Abbiamo ordinato e chiuso il percorso di lavoro per il secondo semestre con il Fondo”, ha detto Massa dall’ambasciata argentina a Washington. Questo percorso richiede all’Argentina di ridurre il fiscal red quest’anno al 2,5% del PIL e di accumulare riserve nella Banca Centrale per 5.800 milioni di dollari. Entrambi gli obiettivi saranno difficili da raggiungere, soprattutto il secondo.

Il governo argentino stanzia sempre più dollari per sostenere il valore del peso nel mercato dei cambi e per l’ingresso di dollari dipende dagli esportatori dell’agrobusiness, sempre più restii a liquidare le proprie valute per paura di una possibile svalutazione. La guerra in Ucraina ha anche innescato il conto che l’Argentina paga per le importazioni di gas. Solo l’anno scorso, prima dell’aumento dei prezzi internazionali, il governo di Alberto Fernández ha stanziato 11 miliardi di dollari per la bolletta energetica acquistata all’estero.

Massa e il suo team si sono recati negli Stati Uniti per affrontare la seconda revisione dell’accordo con il FMI e, soprattutto, spiegare come intendono rispettare l’adeguamento impegnato almeno entro la fine dell’anno. Il tour si è concluso lunedì con un incontro non programmato con il Segretario al Tesoro Janet Yellen e un altro già programmato con Georgieva. Massa ha anche incontrato David Lipton, consigliere del Tesoro degli Stati Uniti, e Michael Kaplan, il funzionario che segue l’agenda latinoamericana.

La presenza di Janet Yellen all’incontro è stata una sorpresa e il ministro argentino ha ottenuto la foto che nessuno dei suoi predecessori in carica aveva. Il voto degli Stati Uniti è fondamentale nel FMI.L’incontro con Janet Yellen è stato un inaspettato riconoscimento al nuovo ministro argentino, notoriamente legato a Wall Street. Ma il segretario al Tesoro non ha regalato la foto. Dopo l’incontro, ha affermato che l’Argentina deve “attuare le riforme necessarie per ricostruire la credibilità, stabilizzare i mercati e gettare le basi per una crescita sostenibile”.

Massa ha risposto che la sua missione è mettere ordine nel caos economico in cui si trova l’Argentina e rispettare l’accordo con il FMI. Questo fu il messaggio che in seguito trasmise a Georgieva. La direttrice del Fmi ha rilasciato una dichiarazione insolitamente lunga, in cui si è congratulata con Massa per “i forti passi che lui e il suo team economico hanno compiuto per stabilizzare i mercati e invertire uno scenario di elevata volatilità”.

“Il ministro ha espresso la sua chiara intenzione di mobilitare il sostegno esterno, accentuare gli sforzi per stabilizzare l’economia e garantire una crescita sostenibile con inclusione, secondo i principi dell’ordine fiscale e del rafforzamento delle riserve. Ho accolto con favore il loro forte impegno e la loro spinta a raggiungere gli obiettivi del programma, che rimarranno invariati, e i progressi conclusivi compiuti in aree chiave”, ha affermato Georgieva.

In un bilancio del tour che lo ha portato negli Stati Uniti per una settimana, Massa ha detto che, a suo avviso, è tornato a Buenos Aires con “risultati enormi”. “Non sono soddisfatto dei risultati perché credo che la situazione argentina sia fragile e abbiamo un compito enorme davanti a noi nella lotta all’inflazione”, ha detto. Questo mercoledì saranno resi noti i dati CPI di agosto, che saranno superiori al 6%.

La cifra aumenterà la cifra anno su anno al di sopra del 75% e pericolosamente vicina al 100% la cifra di dicembre. Il ministro intendeva tornare con l’annuncio che il Fmi aveva approvato la seconda revisione degli obiettivi dell’accordo, ma dovrà aspettare. Georgieva ha chiarito che ciò avverrà solo “nei prossimi giorni”, dopo gli incontri che le squadre di entrambe le parti terranno virtualmente nel corso della settimana.