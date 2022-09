Cinque i rimorchiatori nelle operazioni di recupero della nave da crociera. La Viking Sea ha rotto i cavi di ormeggio appoggiandosi sul fondale per non andare a sbattere contro le banchine. Danni per il forte vento anche a Pescara: 4 feriti.

Ravenna, paura a bordo della nave da crociera: vento e bora

Erano più di 800 i passeggeri a bordo della Viking Sea. La nave da crociera, che aveva appena lasciato il porto di Ravenna, è stata sorpresa da mal tempo e vento fortissimo, con la bora che ha rotto gli ormeggi dell’imbarcazione finita poi sul fondale per evitare di andare a sbattere contro la banchina.

La nave ha rotto gli ormeggi, mentre le operazioni di recupero sono durate più di 4 ore. In totale, sui 900 posti disponibili, erano 870 le persone a bordo, con 200 membri dell’equipaggio che hanno assistito alla disavventura.

Maltempo e vento fortissimo avrebbero sicuramente potuto avere conseguenze più gravi per tutti i passeggeri, che però non hanno avuto nessun problema a scendere dalla nave una volta questa messa in sicurezza. Nessuno ha riprovato ferite o danni, anche se a bordo c’è stata parecchia apprensione nelle fasi concitate del salvataggio.

Ravenna, nave da crociera Viking Sea pronta a ripartire dopo lo scampato pericolo

La nave, lunga 228 metri, ha dunque rotto i cavi a causa del fortissimo vendo, appoggiando la chiglia sul fondale. Un questo modo la crociera non è andata a sbattere contro la scogliera del Molo Guardiano.

Lunghissime le operazioni di recupero, per le quali è stato necessario l’intervento della Guardia Costiera, che ha impiegato più di 4 ore. L’incidente intorno lle 8 di questa mattina. La nave era regolarmente ormeggia al porto di Ravenna, quando è stata scossa da fortissime raffiche di vento. Una bora straordinaria, che ha soffiato anche a 160km/h. La nave ha dunque incominciato ad allontanarsi dal porto, nelle fasi subito sovversive all’imbarco, verso le 9:15 di questa mattina.