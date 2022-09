Contratto di affitto per 1 euro al giorno, regalo senza precedenti per queste famiglie

Un regalo che farà sicuramente piacere alla maggior parte delle famiglie italiane, con un contratto di affitto per 1 euro. Come averlo?

I contratti di affitto fanno paura alle famiglie italiane, soprattutto in un periodo come questo in cui tutto aumenta a vista d’occhio. Sono tantissime le persone che non possono acquistare casa e tanto meno dare l’anticipo per un affitto, nella maggior parte dei casi si cerca un immobile piccolo in periferia e arredato.

C’è una iniziativa particolare che offre un contratto di affitto a un euro ed è un regalo senza precedenti. Ma come ottenerlo e cosa fare? Scopriamolo insieme.

Famiglie italiane, affitto o acquisto casa?

È un momento di estrema delicatezza per tutte le famiglie italiane e non solo. Infatti, i bonus sono sempre di più e i soggetti cercano di capire se possono rientrare nei requisiti richiesti o meno.

Quando si parla di acquisto o affitto casa, il discorso è annoso e complicato. I canoni di mutuo e affitto sono alti e nessuno riesce a permetterseli, senza contare le banche che non consentono di accedere al mutuo visti i requisiti mancanti.

C’è una iniziativa che potrebbe essere gradita a moltissime persone, proprio perché propone un contratto di affitto ad un euro.

Contratto di affitto a 1 euro: di che cosa si tratta?

È una iniziativa particolare che potrebbe piacere a moltissime persone, soprattutto alle famiglie italiane che ad oggi non possono permettersi un contratto di affitto. In particolare, si parla di chi ha dei figli a carico e possono beneficiare di questa iniziativa che offre un contratto di affitto ad un euro al giorno.

Praticamente sembra un concetto impossibile da assimilare, eppure basta pensare che questo affitto costa come un caffè o un abbonamento ad una delle piattaforme streaming. Non è un sogno ma una proposta concreta che ha un funzionamento particolare: come funziona?

Chi può beneficiare del contratto di affitto ad un solo euro?

Le famiglie che potranno beneficiare di questo particolare contratto, risparmieranno sino a 6.000euro all’anno di affitto. Prima di tutto è bene evidenziare che l’opportunità è stata messa a disposizione da moltissimi comuni italiani che sono a rischio spopolamento completo.

Moltissimi paesi dal Nord al Sud in Italia sono stati man mano abbandonati e ora si vuole far qualcosa, per rimettere loro a nuovo e per dare un’ottima opportunità a molte famiglie con bambini. Un euro al giorno è simbolico ed è un contributo che si potrà dare al comune di Pedemonte in provincia di Vicenza.

Come anticipato, non è l’unico comune che ha messo in campo questa opportunità e agevolazione con le case in affitto a solo un euro. Dopo cinque anni di affitto, il canone salirà a 200 oppure 250 euro al mese.

A Ollolai – provincia di Nuoro – c’è una iniziativa similare sempre con affitto a un euro ed è da prendere al volo.