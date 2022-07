Raspadori-Napoli, c’è l’accordo!

By

Dopo aver ceduto Gianluca Scamacca al West Ham, il Sassuolo rischia di salutare anche Giacomo Raspadori che nelle ultime ore ha trovato un accordo con il Napoli sulla base di un quinquennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione



Il Napoli ha urgente bisogno di chiudere un colpo importante sul mercato per ridare entusiasmo ad un ambiente scosso dagli addii di Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly.

I tifosi partenopei non sono soddisfatti del mercato della propria squadra e chiedono a gran voce un giocatore in grado di aumentare il tasso qualitativo della rosa.

Nel tridente offensivo di Luciano Spalletti il giovane talento azzurro Giacomo Raspadori potrebbe occupare la corsia di sinistra, ruolo che fino alla scorsa stagione era stato occupato da Lorenzo Insigne.

Napoli-Raspadori, c’è l’accordo!

Negli ultimi giorni la società partenopea ha trovato un accordo con Giacomo Raspadori che sarebbe disposto a trasferirsi a Napoli per firmare un contratto quinquennale da circa 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Il Sassuolo però per il momento fa muro. Dopo aver ceduto Gianluca Scamacca infatti il club neroverde vorrebbe trattenere Raspadori almeno per un altro anno per poi cederlo ad una cifra più alta rispetto al valore attuale del calciatore.

La trattativa rimane molto complessa, il club emiliano ha dimostrato più volte di essere una bottega molto cara e di non essere disposta a fare grandi sconti per cedere i propri gioielli.

Aurelio De Laurentiis proverà a sfruttare la volontà del giocatore per intavolare una trattativa sulla base di un prestito annuale con obbligo di riscatto a 30 milioni di euro.

Il presidente del Napoli ha bisogno di piazzare un grande colpo per accontentare il proprio allenatore e ridare entusiasmo ad un ambiente che ha pesantemente criticato la società dopo le ultime uscite di mercato

La certezza azzurra rimane Victor Osimhen che però ha bisogno di un partner d’attacco valido e capace di metterlo nelle migliori condizioni per continuare a segnare e a dimostrare tutto il suo talento.

La sensazione è che l’asse Raspadori-Napoli sarà vivo fino alla chiusura del mercato, De Laurentiis però dovrà alzare la propria offerta per convincere la società neroverde a cedere un pezzo pregiato della propria rosa.

Il Sassuolo potrebbe decidere di puntare su Andrea Pinamonti, calciatore che piace molto ad Alessio Dionisi e che è pronto a lasciare definitivamente l‘Inter dopo l’ottima stagione disputata in prestito con la maglia dell’Empoli con cui ha segnato molti gol.