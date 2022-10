Rapporti Cina Usa, Xi Jinping si dice pronto a collaborare

I rapporti tra Cina e Usa sono stati spesso motivo di discussione negli ultimi giorni ma Xi Jinping ha lanciato un segno riappacificatore.

Gli ultimi tempi hanno mostrato rapporti sempre più tesi tra le due nazioni e la natura di questi malcontenti è soprattutto dipendente da due fattori. Gli Usa hanno azzardato troppo, secondo il governo cinese, nell’intromettersi nella faccenda Taiwan. Ma non solo perché anche le limitazioni ai famosi chip imposte alla Cina dagli Stati Uniti hanno creato malumori. Inaspettatamente il presidente del Partito comunista cinese Xi ha mandato un messaggio che sembra annunciare una tregua.

Cina Usa, uno spiraglio di riappacificazione

Cina e Usa stavano vivendo un momento complicato a causa delle ragioni menzionate sopra. Il fattore Taiwan gioca un ruolo essenziale dato che per la Cina è una questione importantissima e interna. Il fatto che gli Usa abbiano deciso di rafforzare i rapporti con l’isola, ritenuta provincia ribelle dai cinesi, ha fatto emergere astio e tensione.

Xi Jinping ha ottenuto il suo terzo inedito mandato e, dopo aver ottenuto la carica, ha specificato che una delle questioni principali che risolverà è proprio Taiwan. Questa puntualizzazione ha fatto scaturire una reazione da parte dei Stati Uniti.

Gli Usa hanno precisato che se Taiwan subirà ingiustizie loro saranno in prima linea del difenderla. La posizione delle due nazioni è diametralmente opposta ma non è finita qui.

In ballo ormai da tempo sentiamo spesso parlare della famosa guerra dei chip tra Cina e Usa. Di cosa si tratta? Si tratta di limitazioni che ha introdotto Biden nei confronti dei cinesi che hanno danneggiato la produzione dei componenti elettronici ma anche l’esportazione. Oltre a questo la favorita ora a livello di produzione è proprio Taiwan.

Si è visto il gelo tra le due potenze mondiali e esperti di politica hanno anche ipotizzato che nel 2023 una delle prime mosse di Xi potrebbe essere la riconquista di Taiwan. Ma proprio quando la paura di un conflitto futuro aleggiava nell’aria ecco che arriva il messaggio del leader cinese.

Il messaggio di Xi Jinping

In un momento di incertezza globale nei rapporti tra Stati ecco che giunge una notizia positiva. Xi Jinping, fresco del terzo mandato in Cina, ha mandato un messaggio agli Usa in occasione della cena di gala della commissione nazionale delle relazioni Usa Cina.

Xi ha stupito tutti affermando: “La Cina è disposta a lavorare con gli Stati Uniti per il rispetto reciproco, la coesistenza pacifica e per mettere in piedi una cooperazione che vada a beneficio di tutti”.

Ma non solo ha anche precisato: “Bisogna trovare il modo giusto per la Cina e gli Stati Uniti di andare d’accordo nella nuova era, il che non solo andrà a beneficio di entrambi i paesi, ma anche del mondo”.

Un messaggio che dimostra l’impegno nel collaborare e cooperare della Cina e che è stato accolto con stupore dai media statunitensi. Una cooperazione per cercare di far andare in maniera più lineare possibili i rapporti tra Cina e Usa, in questo momento di difficoltà globale, che non può che giovare a tutti.