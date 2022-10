Fiorentina-Basaksehir, probabili formazioni e statistiche

Grande chance per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che al Franchi ha la possibilità di chiudere il discorso qualificazione con una giornata di anticipo.

I viola devono vendicare la pesante sconfitta per 0-3 subita all’andata e vogliono rifarsi dopo il rocambolesco 3-4 con l’Inter di quattro giorni fa.



Davanti al proprio pubblico la Fiorentina ha la possibilità di centrare il primo obiettivo stagionale qualificandosi alla fase successiva della Conference League.

Dopo un avvio difficile i viola si sono ripresi ed hanno un buon vantaggio in classifica Hearts e Riga anche se il passaggio del turno non è ancora aritmetico.

Nonostante la sconfitta subita i toscani contro l’Inter hanno dimostrato di essere in netta ripresa rimontando una partita che nel primo quarto d’ora sembrava definitivamente compromessa.

La Conference League è un grande obiettivo a Firenze ed i tifosi toscani sognano di vedere la squadra finalmente competitiva ai massimi livelli anche in Europa.

Jovic titolare nel 4-3-3 di Vincenzo Italiano

Dopo un avvio di stagione decisamente sottotono Luka Jovic sembra finalmente entrato in condizione fisica.

Il serbo è entrato in campo con il piglio giusto nella sfida contro l‘Inter trovando anche un grande gol in acrobazia e stasera dovrebbe partire dal primo minuto.



Gollini confermato come portiere di coppa, davanti a lui Dodo,Milenkovic, Igor e Biraghi.

Ad Amrabat il compito di dare i tempi di gioco alla squadra con Duncan e Barak a completare il centrocampo.

Davanti a supporto di Jovic ci saranno Kouame ed Ikone.

Basaksehir a specchio, Okaka sarà la punta centrale

Nessuna novità per Emre Belozoglu che schiera la formazione migliore nella speranza di replicare la grande prestazione offerta dai suoi nella gara d’andata.

Babacan tra i pali con Caiçara, Tekdemir, Touba e Kaldirim a formare la linea difensiva.

Ozcan, Biglia e Aleksic saranno i centrocampisti a supporto del tridente formato da Turuç, Okaka e Gurler.



Fiorentina-Basaksehir, statistiche

La Fiorentina prima del crollo dell’andata aveva vinto tutti i sei ultimi precedenti contro squadre turche facendo registrare addirittura 5 clean sheet.

Il Basaksehir non ha mai pareggiato contro club italiani nei tre incontri finora disputati: due sconfitte con la Roma nella stagione 2019/2020 e la vittoria contro la Fiorentina all’andata.

La Fiorentina ha perso soltanto una delle ultime sei sfide casalinghe in Europa ed ha segnato almeno un gol in tutte le ultime 19 partite casalinghe giocate in casa.