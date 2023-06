Rapito in Ecuador lo chef italiano Panfilo Colonico

Un uomo italiano è stato rapito in Ecuador nella giornata odierna. A lavoro l’ambasciata italiana a Quito: il blitz da parte di due finti poliziotti.

I diplomatici italiani all’ambasciata di Quito si sono già messi in contatto con il ministero degli Esteri, dopo il rapimento avvenuto in mattinata in Ecuador. Ad essere sequestrato Panfilo Colonico, uno chef italiano, da alcuni uomini armati che hanno finto – secondo quanto si apprende – di essere poliziotti per realizzare il colpo. Lo ha affermato in una nota la Farnesina. Lo chef aveva viaggiato per il mondo negli ultimi due anni, dopo aver aperto un’azienda in Canada si era trasferito in Sudamerica.

Ecuador, rapito uno chef italiano

Il blitz di alcuni uomini armati, poi il rapimento. Panfilo Colonico è stato rapito questa mattina in Ecuador, si tratta di uno chef italiano di Sulmona (provincia dell’Aquila) che da circa due anni si era trasferito all’estero.

Lo chef si era recato in Canada, dove aveva dato il via a una impresa di costruzioni, poi la decisione più di recente di aprire un ristorante in Ecuador. “Il sabore mio”, questo il nome dell’attività, ha aperto i battenti dunque a Guayaquil, città centrale dal punto di commerciale nel paese sudamericano. Su Instagram lo chef aveva aperto una pagina dove era solito condividere diversi post per pubblicizzare il suo ristorante.

Colonico è divorziato, e nella sua città d’origine a Sulmona, vivono la ex moglie e la sorella. Il sequestro è avvenuto proprio davanti al ristorante dello chef. Le immagini infatti del rapimento sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza del locale. Si notano due persone armate fino ai denti, con due mitra in mano, a volto scoperto entrare nel locale vestiti da agenti. I malviventi portavano una divisa della polizia. Verosimilmente i due hanno finto – secondo quanto si apprende dalle prime ricostruzioni – di essere agenti di polizia prima di mettere a segno il colpo.

Le immagini di video sorveglianza

Dalle immagini si nota uno degli uomini armati prendere con la forza Colonico, che viene poi accompagnato fuori dal locale. Dal video visionato dalle forze dell’ordine si vede come il proprietario del locale non abbia posto alcuna resistenza.

In queste ore si stanno confrontando i vertici del ministero degli Esteri con i diplomatici italiani presenti sul territorio ecuadoriano. E’ stata l’ambasciata di Quito ad avvertire la Farnesina del rapimento. Adesso le autorità stanno lavorando per decidere sul da farsi.