Questi mari italiani sono pieni di squali: ecco le regioni con più segnalazioni

In questi mari italiani ci sono gli squali secondo le stime svolte. Dove si possono trovare e come comportarsi in caso di avvistamento?

Nei mari italiani ci sono gli squali, ma non sono pericolosi e non si incontrano così facilmente. Le stime mettono a disposizione una mappa con i luoghi dove tendono ad abitare, tenendo sempre conto che si tratta di specie importanti per l’ecosistema marino e non solo. Dove abitano gli squali nei mari italiani? Facciamo chiarezza.

L’importanza dello squalo nell’ecosistema marino

Nell’immaginario collettivo, lo squalo è spesso rappresentato come una creatura temibile e pericolosa. Tuttavia, svolge un ruolo vitale nell’ecosistema degli oceani, contribuendo all’equilibrio e alla stabilità degli ambienti marini.

Gli squali, con le loro caratteristiche uniche e la loro posizione di vertice nella catena alimentare, giocano un ruolo cruciale nella regolazione delle popolazioni di altre specie marine. Essendo predatori di cima, controllano la popolazione di organismi preda, come pesci di medie dimensioni e calamari, evitando che questi si moltiplichino eccessivamente. Questa regolazione delle popolazioni degli organismi preda è essenziale per mantenere l’equilibrio all’interno dell’ecosistema marino, evitando il sovra-sfruttamento di altre specie e preservando la diversità biologica.

Inoltre, gli squali prendono di mira principalmente gli individui deboli o malati delle specie preda. Questo processo di selezione naturale favorisce l’evoluzione delle specie preda, promuovendo la sopravvivenza degli individui più forti e adattati. In tal modo, gli squali svolgono un ruolo chiave nel mantenere la salute generale delle popolazioni di specie marine, contribuendo a mantenere la diversità genetica e l’adattabilità delle specie nel corso del tempo.

Da un punto di vista ecologico, lo squalo svolge anche un ruolo importante nella gestione delle comunità di organismi marini. La sua presenza influisce sulla distribuzione e sul comportamento delle altre specie, creando un effetto a cascata all’interno dell’ecosistema. Ad esempio, la presenza di squali può influenzare il comportamento di altre specie di pesci, spingendole a modificare le loro abitudini alimentari o a spostarsi verso nuove aree.

Dove si trovano gli squali nei mari italiani?

Inoltre, gli squali svolgono un ruolo importante nella regolazione del ciclo dei nutrienti negli oceani. Poiché gli squali sono in grado di cacciare in diverse zone marine e migrare su lunghe distanze, possono contribuire a trasportare i nutrienti da un’area all’altra. Attraverso il loro comportamento di alimentazione e migrazione, gli squali promuovono la dispersione di sostanze nutritive. Inoltre facilitano la crescita e lo sviluppo di altri organismi marini, compresi quelli che vivono negli habitat più profondi e meno accessibili.

Gli esperti hanno stimato una presenza di squali nei mari italiani lungo lo Stretto di Messina, per la temperatura dell’acqua favorevoli e le correnti. Inoltre, avrebbero a disposizione una buona quantità di cibo.

Si trovano anche in Calabria e non è difficile avvistarli in Sicilia, all’Isola di Lampione vicino a Lampedusa.