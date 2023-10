I due, che sono stati trasferiti in un Istituto Penale Minorile di Trieste, sono minorenni stranieri non accompagnati, che erano stati ospitati in alcune strutture di accoglienza.

A eseguire le misure di custodia cautelare la Squadra Mobile della Questura di Udine e la Squadra Volante.

Arrestati due minorenni stranieri a Trieste

Avrebbero compiuto furti e rapine, minacciando e intimidendo le vittime. Con queste accuse, nelle scorse ore, sono stati arrestati arrestati due minorenni di nazionalità egiziana a Trieste. I due, arrivati in Italia senza genitori, erano stati ospitati in alcune strutture di accoglienza di Udine. Sono stati proprio gli agenti della Squadra Mobile di Udine e della Squadra Volante a eseguire le misure di custodia cautelare. I due minorenni sono stati trasferiti in un Istituto Penale Minorile di Trieste.

Nelle prossime ore saranno illustrati i dettagli dell’attività d’indagine in conferenza stampa.