Ventisette migranti tunisini sbarcati su un barchino a Lampedusa

Una piccola imbarcazione, con a bordo 27 migranti, tra cui 2 minori e 2 donne, è stata intercettata questa mattina dagli uomini della Guardia di Finanza, nei pressi di Lampedusa. I naufraghi sono stati tratti in salvo e affidati ai sanitari, per il triage al molo Favarolo. I migranti hanno riferito di essere partiti da Sfax, in Tunisia, e di aver pagato 5mila dinari tunisini (poco meno di 1.500 euro) per affrontare il viaggio verso il nostro Paese.

Notizia in aggiornamento.