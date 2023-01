Rania di Giordania, com’era la regina prima dei ritocchi? Irriconoscibile | FOTO

Rania di Giordania, avete mai visto la regina prima dei ritocchini? Era un’altra donna, una persona completamente diversa seppur sempre bellissima.



La bella regina di Giordania, prima del chirurgo era così. Le foto di qualche anno fa vi lasceranno senza parole. Che trasformazione incredibile.

Rania di Giordania, chi è la regina più giovane del mondo

Rania di Giordania è sicuramente una delle reali più belle del mondo, una delle prime donne ad essere diventata regina da giovanissima. Era il 10 giugno 1993 quando diventa sovrana della Giordania a seguito del matrimonio con Abdullah II di Giordania.

Nata in Kuwait da una famiglia di origine palestinese, si è diplomata in un prestigioso istituto superiore del Cairo, città nella quale frequenterà anche l’università. Proprio in Egitto si laureerà in economia e commercio.

Con il suo prestigioso titolo di studio, Rania per qualche tempo lavorerà nel ramo bancario fino a quando diventerà moglie del principe Abdullah. Il loro matrimonio viene celebrato con una sfarzosa cerimonia il 10 giugno 1993.

Al tempo, Abdullah era principe ereditario mentre il re era suo zio, Hassan. Fu quest’ultimo ad abdicare a causa di alcuni problemi di salute, a favore del nipote, poco prima delle sue nozze.

Rania si può considerare una delle donne più belle del mondo arabo ma è anche particolarmente apprezzata per il suo fascino pure in Occidente. Oggi è una splendida 52enne dal fisico perfetto e dal volto che sembra quasi scolpito. Ma l’avete vista prima della chirurgia estetica? Era una donna completamente diversa.

La regina di Giordania prima del bisturi

Lunghi capelli castani con sfumature chiare, occhi seducenti, viso quasi perfetto che sembra scolpito, Rania di Giordania è una delle donne più belle del mondo, così è stata definita da tanti la moglie del re Abdullah.

Lei che è regina di Giordania dal 1993, si può considerare un esempio positivo e rivoluzionario per le donne di cultura islamica. La regina ha combattuto per l’affermazione, la difesa e la tutela dei diritti delle donne arabe ma anche per la pace e la protezione dei minori che ancora oggi nei paesi mediorientali sono sfruttati da schiavisti.

Sempre in prima linea per cause sociali che reputa importanti, Rania di Giordania è un esempio di donna da seguire. Regina dalla bellezza indiscussa, oggi a 52 anni, sembra una ragazzina. Il tempo per lei pare essersi fermato.

Rania è uno spettacolo della natura. Ma l’avete mai vista prima di ricorrere ai ritocchini? Sembra proprio che la regina di Giordania abbia fatto più volte ricorso alle mani magiche dei chirurghi. Che cosa ha rifatto la bella regina? Lo scopriamo.

Se facciamo un confronto con alcune foto del suo passato, possiamo notare la differenza rispetto ad oggi. Non ha mai ammesso i ritocchini la regina, ma a farlo per lei ci ha pensato il suo chirurgo estetico.

La sua dottoressa, Barba Martinez, ha dichiarato che la regina si reca spesso da lei per fare lifting facciali, rimpolpare gli zigomi e distendere la pelle che per via dell’età, tende ad aggrottarsi. Solo dalla Martinez, Rania avrebbe sborsato ben 9000 euro per questi ritocchini!

Ma non è finita qui. La bellezza costa caro e la regina lo sa bene. La sovrana periodicamente sottopone il suo viso anche a delle iniezioni di acido ialuronico e vitamine che consentono alla sua pelle di avere un aspetto luminoso, giovane e radioso.

Non è andata bene però l’ultimo incontro con il chirurgo che le ha completamente trasformato il viso. Rania ha esagerato con gli ultimi ritocchi, non sembra più lei. Fino a qualche anno fa era bellissima, semplice, con un viso meno marcato e con la pelle meno tirata.

Nella sua semplicità era sicuramente più bella. Oggi che ha 52 anni è senza dubbio una donna affascinante ma il tempo passa per tutti, tuttavia Rania sembra però non voler accettare questa idea.