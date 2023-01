Paypal, occhio: con questa mossa potrebbero arrivare fino a 2500 euro di multa

PayPal: se compi questa mossa rischi davvero grosso. Potresti rischiare l’irrogazione di una pesante ammenda da 2500 euro.

Chi di noi non ha un conto Paypal? si tratta di una modalità di pagamento davvero sicura e ben accettata sui siti di E-Commerce. Recentemente Paypal ha deciso di avviare una campagna contro le fake news che circolano sul web e consente agli utenti di pagare in tre comodissimi rate senza pagare alcun interesse. Quindi, se si acquista un capo di abbigliamento da 210 euro, PayPal consente ai propri utenti di sottoscrivere un contratto che permette di pagare il prodotto acquistato in tre comode rate da settanta euro, spalmate in un arco temporale di tre mesi. Ci sono tantissimi vantaggi derivanti dall’utilizzo di questa modalità di pagamento dei beni e dei servizi, ma con una certa mossa si potrebbe incorrere in una pesante sanzione da 2500 euro. Per questo, è davvero importantissimo prestare massima attenzione all’utilizzo della modalità di pagamento PayPal.

PayPal contro la disinformazione

Il Gigante dei pagamenti digitali PayPal ha messo in atto un aggiornamento della propria normativa, che consente alle società di irrogare sanzioni agli utenti, che fanno uso dei propri servizi e che diffondono fake news o informazioni che promuovo l’odio, il razzismo e la violenza. Chi viola questa normativa aggiornata rischia davvero grosso. Si parla di una sanzione davvero pesante che può prosciugare il conto.

PayPal non scherza: dal 3 novembre parte la nuova politica di utilizzo

Il Gigante dei pagamenti PayPal ha le idee chiare in merito all’aggiornamento della sua politica di utilizzo. La nuova policy entrerà in vigore a partire dal prossimo tre di novembre 2022. La violazione della nuova politica di utilizzo riserva a PayPal di sanzionare l’utente che violerà l’aggiornamento della policy. Ad essere sanzionati saranno tutti i messaggi e le informazioni diffuse che incitano e promuovono l’odio, la violenza, il razzismo e la discriminazione. Maggiori dettagli sono riportati sul sito istituzionale di PayPal.

Lo stesso ex Presidente di PayPal, David Marcus, ha twittato:

“È difficile per me criticare apertamente un’azienda che amavo e a cui ho dato così tanto. Ma il nuovo AUP di @PayPal va contro tutto ciò in cui credo. Una società privata ora può decidere di prendere i tuoi soldi se dici qualcosa con cui non sono d’accordo. Follia”.

La reazione degli utenti

Da quando PayPal ha informato gli utenti in merito all’aggiornamento della nuova policy, il gigante dei pagamenti digitali ha registrano un numero crescente di cancellazioni di conti.

La stessa società è intervenuta chiarendo che la modifica e l’aggiornamento della policy è da attribuirsi ad un semplice errore. Quindi, sembra che PayPal ci abbia ripensato e non voglia più irrogare la sanzione da 2500 euro a carico degli utenti che diffondono contenuti che hanno per oggetto la disinformazione. PayPal mira a preservare la sicurezza o il benessere dell’utente.