Ragni in casa, ecco da dove entrano: il posto insospettabile

L’inverno è arrivato e soprattutto in questo periodo ci capita di trovare dei ragni nelle nostre abitazioni. Questi piccoli animali si cercano riparo quando ci sono temperature rigide non adatte al loro corpo e per sopravvivere entrano nelle nostre casa. Ma da dove? Da non credere, ma il posto è insospettabile: scopriamo di più.

Quando le condizioni atmosferiche cominciano a peggiorare sempre di più. I ragni si avvicinano alle nostre case, per ripararsi. Proprio negli angoli nelle nostre stanze depongono le uova nelle ragnatele, diffondendosi poi in maniera molto veloce. Per molti non è piacevole averli in casa, ma ci aiutano a liberarci di altri insetti fastidiosi come le zanzare o mosche. Ma i ragni da dove entrano? Non ci crederete mai: scopriamo di più.

Ragni in casa: cosa fare?

Senza dubbio, non è così piacevole avere i ragni in casa, anche per chi non soffre di aracnofobia. Ci riempiono gli angoli o altre zone della casa di ragnatele, anche se ci aiutano ad eliminare alcuni insetti fastidiosi come zanzare, mosche, blatte e tanti altri.

Ricordiamo che sono aracnidi e non insetti. Alcuni vanno a caccia senza tessere queste bellissime tele, ma si nascondono in zone buie e nascoste. Quando arriva l’inverno e le temperature di abbassano, scelgono di cercare riparo all’interno delle nostre case. Ma da dove entrano? Scopriamolo insieme.

Da dove entrano i ragni? Impensabile

Le nostre case sono per loro un riparo sicuro. Ma da dove entrano? La maggior parte delle volte entrano dagli infissi, porte o finestre. In realtà, riescono ad infilarsi anche in posti più complessi come cavi o tubature. Cercate di individuare tutti i fori che collegano l’ambiente esterno con l’interno della vostra casa e tentate di chiuderli in modo impeccabile.

Come vi abbiamo già detto, i ragni riescono ad infiltrarsi bene anche se le fessure sono minuscole. Proprio per questo è importante conoscere ogni piccolissimo spiraglio della vostra casa, è il primo passo per risolvere questo fastidioso e comune problema che accumuna tantissime persone.

Se desiderate non avere più questi ospiti indesiderati, accertatevi di avere delle zanzariere funzionanti senza nessun tipo di buco. Se non le avete contattate dei professionisti e fissate un appuntamento per farvele puntare.

Questo è il metodo più semplice ed efficace per evitare l’ingresso dei ragni, ma è anche il modo più costoso. Se notate già di averli in casa, vi consigliamo di eliminare le ragnatele e le uova con l’aspirapolvere. Inoltre, fate attenzione agli oggetti che portate da fuori a dentro. Vi ricordiamo che le specie più comuni in Italia non sono pericolose per l’uomo, ma è sempre bene saperle riconoscere, perché alcuni possono essere nocivi per la salute umana.