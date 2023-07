Ragazze ucraine usano intelligenza artificiale per sedurre soldati russi

Varie ragazze ucraine hanno usato l’intelligenza artificiale per sedurre soldati russi, al fine di ottenere importanti informazioni.

L’uso dell’intelligenza artificiale per creare profili falsi al fine di sedurre i soldati russi durante il conflitto in Ucraina è un fenomeno che sta emergendo come tattica di guerra psicologica. Le ragazze ucraine coinvolte, come Angelina e Masha – nomi di fantasia, ndr – lavorano per una società chiamata Molfar, specializzata nella valutazione e analisi del rischio.

Ragazze ucraine usano l’intelligenza artificiale per sedurre i soldati russi

L’intelligenza artificiale come arma di guerra. Queste giovani donne trascorrono diverse ore al giorno comunicando con soldati russi, simulando incontri romantici e cercando di raccogliere informazioni vitali per l’esercito ucraino.

Attraverso le app di incontri e le chat online, gli uomini in uniforme sono attirati dai profili generati dall’intelligenza artificiale, pensati appositamente per coinvolgere i soldati nelle aree di confine occupate.

Durante queste conversazioni, Angelina e Masha cercano di ottenere informazioni sul numero di truppe russe, la quantità di equipaggiamento militare, il successo o l’insuccesso degli attacchi e le difficoltà che le truppe russe possono incontrare.

Queste informazioni sono, poi, trasmesse all’esercito ucraino per essere utilizzate nello sforzo bellico.

Tattica scorretta?

Sebbene alcuni possano considerare questa tattica scorretta o immorale, per Angelina e Masha è una questione di sopravvivenza.

Sanno che i soldati russi sono in Ucraina per distruggere la loro nazione e uccidere il loro popolo. Per loro, non c’è spazio per i rimorsi o l’empatia nei confronti di queste persone.

Vedono il flirtare e il raccogliere informazioni come un modo per sventare gli attacchi russi e proteggere le loro comunità.

Durante le loro conversazioni, queste ragazze hanno notato che molti soldati russi sono disperati e pronti a promettere amore eterno, spesso chiedendo di sposarle dopo pochi giorni o settimane di chat.

Questa vulnerabilità è stata sfruttata per ottenere informazioni ancora più dettagliate. Alcuni soldati, inconsapevoli dell’inganno, hanno rivelato informazioni importanti come l’addestramento delle truppe mobilitate.

L’uso dell’intelligenza artificiale – in questo insidioso gioco di inganni – aggiunge un livello di sofisticazione e realismo che può facilmente indurre in errore anche soldati esperti.

Tuttavia, nonostante la sfida che rappresenta ingannare soldati ben addestrati, Angelina, Masha e le loro colleghe continuano a raccogliere informazioni preziose.

Questo esempio di guerra psicologica dimostra come la tecnologia possa essere utilizzata in modi imprevisti e controversi durante i conflitti.

Ciò solleva anche importanti questioni etiche riguardanti la privacy, la manipolazione e le conseguenze di tali tattiche.

Mentre il conflitto in Ucraina continua, si prevede che siano sempre più utilizzate strategie di questo tipo, in cui l’intelligenza artificiale gioca un ruolo cruciale nella raccolta di informazioni militari.