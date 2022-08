Radja Nainggolan si offre alla Roma!

L’infortunio di Georginio Wijnaldum ha fatto il giro del mondo con Radja Nainggolan che si è proposto alla Roma per sopperire momentaneamente all’assenza del centrocampista olandese che starà lontano dai campi per almeno 4 mesi.



Il centrocampista belga non ha mai nascosto il proprio amore verso i colori giallorossi e sarebbe pronto a ritornare nella Capitale dopo l’esperienza finita nell’estate del 2018 con il “Ninja” che aveva anche vestito la fascia di capitano del club giallorosso.

La proposta del classe ’88 intriga sicuramente il popolo di fede giallorossa che ha ancora in mente le straordinarie prestazioni offerte da Nainggolan con la maglia della Roma in passato.

Nainggolan si propone alla Roma!

L’infortunio di Georginio Wijnaldum ha scosso l’ambiente giallorosso con Jose Mourinho che dovrà rinunciare al centrocampista olandese almeno fino a febbraio.

Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Wijnaldum hanno infatti evidenziato la rottura della tibia, brutta tegola per il calciatore che dovrà saltare anche il mondiale in Qatar con la propria nazionale.



L’ipotesi Nainggolan potrebbe rivelarsi interessante nelle prossime ore quando il club giallorosso valuterà la possibilità di tornare sul mercato per dare a Mourinho un nuovo centrocampista in grado di dare più qualità alla manovra.

Dopo l’esperienza in Sardegna, Nainggolan è tornato ad Anversa dove attualmente gioca con la squadra che tanti anni fa lo aveva lanciato nel calcio europeo.

Il belga potrebbe rappresentare una valida alternativa per aggiungere intensità e qualità alla manovra aspettando il pieno ritorno in campo del centrocampista olandese.

L’operazione per il classe ’88 sarebbe sicuramente Low Cost e permetterebbe alla Roma di completare la rosa con un calciatore esperto e che già conosce l’ambiente, sempre difficile e impegnativo da gestire.

Dopo la sfida con la Cremonese ne sapremo di più con l’ultima parola che spetterà ovviamente a Jose Mourinho che dovrà fare tutte le valutazioni del caso per capire se chiedere alla società di intervenire sul mercato o affidarsi a Edoardo Bove, giovane interessante della primavera giallorossa.

Nainggolan si è proposto, ora starà alla Roma decidere se concretizzare questo romantico ritorno o decidere di affidarsi a profili nuovi, più giovani ma senza l’esperienza del classe ’88.

Mourinho dovrà valutare con molta attenzione anche le condizioni di Nicolò Zaniolo, uscito anzitempo dalla sfida con la Cremonese per un problema alla spalla sinistra che sta tenendo in apprensione tutto lo Stadio Olimpico per un ragazzo che sembra aver finalmente trovato la piena condizione fisica.