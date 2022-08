Incrostazioni dalla bistecchiera, rimuoverle è facilissimo: con la tecnica del limone torna nuova

Le incrostazioni della bistecchiera portano a buttarla, perchè non è più utilizzabile? Nessuna paura, il metodo del limone risolverà tutto.

Ottimo cibo, cene romantiche o divertenti con amici e una bistecchiera dove poter cucinare degli ottimi piatti. Dopo il divertimento arriva sempre il momento della pulizia e una bistecchiera incrostata può essere difficile da trattare arrivando a buttarla via. Vi sveliamo la tecnica del limone: ne resterete meravigliati.

Bistecchiera, i metodi naturali per pulirla

La bistecchiera si utilizza tanto e tutti i giorni ed è inevitabile che si sporchi e si incrosti. Prima di scoprire insieme la tecnica del limone, ci sono alcuni rimedi naturali ottimi per pulirla e igienizzarla utilizzo dopo utilizzo:

Aceto di vino bianco

Uno dei rimedi naturali più usati in casa, in questo caso è la soluzione migliore per igienizzare e pulire bene la bistecchiera. Per usarlo al meglio basterà riempirla con tantissima acqua e aggiungere un mezzo bicchiere di aceto di vino bianco. Lasciare agire per almeno una notte intera e poi strofinare con una spazzola o una spugnetta per poi risciacquare: la bistecchiera è pronta per essere riutilizzata;

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio è uno dei rimedi naturali che trova impieghi di vario tipo. In questo caso si usa la sua azione disinfettante e abrasiva, per eliminare lo sporco dopo l’utilizzo. Prendere del bicarbonato e creare una crema densa con l’aiuto dell’acqua sino ad ottenere un bel composto morbido.

Applicare la cremina sopra la bistecchiera e lasciare agire per almeno 30 minuti, per poi strofinare e risciacquare;

Fondi di caffè

I fondi del caffè non dovrebbero mai essere buttati via, proprio perché sono un rimedio naturale da non sottovalutare. Si possono usare su pentole e bistecchiere, spargendo i fondi direttamente sulle zone da trattare da ricoprire con acqua bollente. Basterà poi attendere qualche ora e sgrassare completamente.

Olio d’oliva

Non deve essere usato solo come condimento, perché l’olio di oliva è ottimo anche per la cura del corpo e dei capelli. Non solo, infatti elimina totalmente lo sporco ostinato in un solo passaggio.

Come fare? Spargerlo sulla parte sporca interessata e poi ricoprire con un tovagliolo molto resistente. Lasciare agire per un bel po’ di tempo e poi strofinare per eliminare tutto lo sporco, risciacquando abbondantemente.

Incrostazioni della bistecchiera, come nuova con la tecnica del limone

Se le incrostazioni della bistecchiera sono impossibili da trattare, c’è una tecnica innovativa ma semplice ideale per pulire tutto quanto. Il rimedio della nonna prevede l’uso di succo di limone e sale per una bistecchiera come nuova.

Prendere il sale e cospargerlo sulla bistecchiera, ricoprendo il tutto con del succo di limone bio: lasciare agire sino a quando non si secca. Subito dopo sgrassare e risciacquare fino a quando non si nota una superficie senza unto e incrostazioni. Non bisogna strofinare energicamente per non rimuovere gli strati della bistecchiera, usando gli ingredienti in maniera delicata.