Raccolta differenziata, lo butti sempre nel vetro ma è sbagliato: 620€ di multa se ti beccano

La raccolta differenziata è fondamentale per assicurare un mondo sostenibile alle nuove generazioni. Eppure si fanno molti errori, soprattutto quando si butta il vetro.



Gli errori nella raccolta differenziata potrebbero far male non soltanto all’ambiente ma anche al nostro portafoglio a causa di multe salate.

L’importanza della raccolta differenziata

Ogni giorno, l’uomo per vivere produce rifiuti. Per arginare questo problema, parte della nostra spazzatura può essere smistata nella raccolta differenziata che permetterà di poter riciclare il prodotto e dargli nuova vita.

Grazie alla raccolta differenziata, per lo meno in parte, si potrà assicurare un mondo più sostenibile alle generazioni che verranno. L’inquinamento e la scarsità delle risorse, infatti, non delineano uno scenario molto roseo per i posteri.

La raccolta differenziata ci da una mano e di solito sussiste per carta, plastica e vetro ma soltanto se vengono smaltiti in modo corretto. Anche per la raccolta differenziata, infatti, esistono alcune regole da rispettare. I regolamenti potrebbero cambiare da comune a comune, gettando nel panico le persone che devono differenziare i propri rifiuti. Una differenziazione corretta potrebbe contribuire anche alla riduzione delle emissioni di Co2.

Attenzione allo smaltimento del vetro

La raccolta differenziata del vetro è quella che getta maggiormente in difficoltà le persone. Le tipologie di prodotto e di vetro sono molteplici. Questo perché, erroneamente, si crede di poter buttare nel vetro alcuni oggetti realizzati in questo materiale quando, in realtà, non è così. In alcuni casi, questi errori potrebbero costarci una multa, quindi attenzione.

Uno degli oggetti in questione è costituito dalle lampadine. Non è vero che possono essere buttate via nel vetro ma devono essere smaltite, soprattutto se al LED o a Neon, in una discarica. Le lampadine di questo tipo, infatti, rientrerebbero a tutti gli effetti, nei rifiuti RAEE che significa: Rifiuti di Apparecchiature Elettroniche ed Elettriche. Si tratta di una categoria destinata a crescere a dismisura e in cui rientrano anche, ad esempio, i telefoni cellulari vecchi di cui si vuole disfarsene.

Anche i vetri rotti di diverso tipo (anche quelli dello specchio) non andrebbero buttati nelle campane di vetro o insieme al vetro in generale. Allora come smaltirlo? Semplicemente riempendo una busta con i vetri rotti e buttarli insieme all’indifferenziato.

Si incorre in errore anche in quei materiali assimilabili al vetro come il pyrex ed il cristallo. Anche in questo caso, non si tratta di rifiuti differenziabili con il vetro ma di indifferenziato.

Siamo sicuri che anche tu, almeno una volta, avrai commesso l’errore di buttare questi tre elementi nel vetro che, ricapitolando sono:

lampadine

vetro rotto

pyrex e cristallo.

Una raccolta differenziata corretta potrebbe davvero fare la differenza per il nostro pianeta e l’ambiente, sia nel breve che nel lungo periodo. Non solo, fanno anche risparmiare una bella somma perchè chi viene pinzato potrebbe dover pagare sanzioni sino a 620 euro: meglio evitare no?