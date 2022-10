Dieta da 6000 calorie al giorno, ecco il segreto di Haaland

L’impatto di Erling Haaland sulla Premier League è stato assolutamente devastante, sono 20 i gol segnati in appena 13 partite con la maglia del Manchester City per il norvegese che a soli 22 anni è considerato al momento l’attaccante più forte del mondo



Sebbene il talento fosse già noto era difficile immaginarsi un impatto di questo tipo nel calcio inglese, Erling Haaland è un’autentica macchina da gol e continuando con questo passo rischia di frantumare ogni record del calcio inglese.

I tifosi dell’Etihad ormai si aspettano più di un gol a partita dal giovane norvegese che ha messo a segno addirittura tre triplette nelle prime 8 giornate di campionato.

Arrivato in estate dal Borussia Dortmund per una cifra vicina ai 60 milioni di euro il classe 2000 ha risposto sul campo ai pochi scettici che lo vedevano poco adatto al sistema di gioco adottato da Pep Guardiola.

E’ stato lo stesso attaccante del Manchester City ha svelare i suoi segreti, nel documentario “Haaland: The Big Decision” il norvegese ha raccontato la sua particolare dieta da circa 6000 calorie al giorno, numeri spaventosi se consideriamo che un uomo moderatamente attivo tra i 25 ed i 30 anni ne consuma circa 2500 per mantenere il proprio peso forma.

La dieta da 6000 calorie di Erling Haaland

Nel documentario intitolato “Haaland: The Great Decision” l’attaccante del Manchester City ha spiegato i motivi del proprio successo raccontando nei minimi particolari la propria dieta a base di carne e acqua filtrata.

Il numero 9 ha mostrato al giornalista una serie di prodotti a base di carne di mucca affermando come cuore e fegato siano alla base della propria alimentazione.

Haaland cura con grande attenzione la propria alimentazione mangiando soltanto carne di ottima qualità e il più locale possibile.

Riguardo al piatto preferito il classe 2000 non ha dubbi: le lasagne cucinate dal padre, piatto tipico prima di ogni partita.

Infine l’ultima dichiarazione fatta dal numero 9 lascia tutti di stucco, Haaland ha infatti rivelato di assimilare circa 6000 Kilocalorie al giorno.



L’ex bomber del Borussia Dortmund è diventato in pochi mesi un idolo assoluto della tifoseria dei Citizens, tanti i cori per il norvegese che sembra aver completato alla perfezione una squadra che in questa stagione punterà decisa a vincere la tanto sognata Champions League, competizione che è diventata quasi un’ossessione per il presidente Khaldun Ll-Mubarak.