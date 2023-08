Quiz, una ricca mentre l’altra è povera: sapete dirmi chi? Non tutti ce la fanno

Una delle due donne è ricca mentre l’altra è povera, scopri chi è osservando con attenzione l’immagine. Non è facile come sembra.

Risolvere i test di intelligenza spesso richiede un’osservazione acuta e attenta ai dettagli, e non tutti ne sono provvisti. Ne è una prova il quiz che vi proponiamo oggi, che davvero in pochi riescono a risolvere con facilità. Delle donne mostrate nell’immagine, una è ricca mentre l’altra è povera: quale delle due mente? Cercate di scoprirlo guardando con attenzione ai dettagli.

Una è ricca mentre l’altre è povera: indovina chi è

Il quiz di oggi prevede una piccola storiella iniziale: una giovane donna di nome Ellie decide di cimentarsi in un viaggio on the road in solitaria. Ad un tratto, la sua macchina si ferma per un guasto ed Ellie chiama i soccorsi. Mentre attende che qualcuno arrivi ad aiutarla, la ragazza decide di entrare nel bar più vicino.

Lì, mentre è in coda per il suo caffè, fa amicizia con due ragazze, le quali le raccontano di essere entrambe figlie di un famoso miliardario. Le due giovani donne sono entrambe ben vestite e acconciate in modo impeccabile, e i loro abiti sembrano firmati e all’ultima moda. Per questo, Ellie non dubita neanche per un secondo che una delle due possa stare dicendo la verità, dato che è così credibile.

Eppure, una delle due ragazze sta mentendo spudoratamente. Guardando l’immagine, riesci a capire chi è la bugiarda tra le due?

Soluzione: una delle due ragazze mente

Come possiamo vedere nell’immagine, entrambe le ragazze sono ben vestite. Per comprendere qual è la soluzione di questo quiz, analizziamo brevemente l’immagine.

La ragazza bionda indossa un pantalone nero e attillato con una t-shirt bianca e un blazer avorio. Quest’ultimo capo riporta in basso a sinistra il logo di un famoso marchio d’alta moda, il che a primo impatto ci fa pensare che sia davvero ricca. Sarà davvero così?

La ragazza a destra, mora, indossa una gonna bordeaux e una maglietta nera. Anche sulla sua maglietta, in particolare sulla manica, c’è lo stesso logo in bella vista. Ma allora quale delle due mente?

La risposta sta nell’osservazione attenta del logo: uno dei due, infatti, è contraffatto. Siete riusciti a capire quale? Ebbene, la ragazza a destra, quella con la maglietta nera, sta mentendo spudoratamente: analizzando il logo sulla sua maglietta è chiaro che è un falso. Di conseguenza, la vera figlia di un miliardario è la ragazza bionda a sinistra, la quale sta dicendo la verità. Ma come abbiamo fatto a capire che il logo sulla maglietta era falso?

Come capire se il famoso logo Chanel è vero o no

Il logo, o hardware, in questione è quello del noto brand d’alta moda Chanel. Il logo fu progettato da Karl Lagerfeld nei primi anni ‘80, e presenta delle caratteristiche particolari che i falsi non riescono a replicare perfettamente.

Prima fra tutte la posizione delle due C, che devono avere la stessa larghezza e i bordi piatti. In più, la C che si trova a destra deve sovrapporsi a quella a sinistra in alto, mentre la C che si trova a sinistra deve sovrapporsi all’altra in basso.

Se analizzando l’immagine siete riusciti a scovare questi dettagli e risolvere il quiz, avete davvero degli occhi di falco!