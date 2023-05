Qui una semplice 16enne, oggi domina gli schermi di Mediaset: hai capito chi è?

Questa foto mostra un 16enne che è ad oggi un volto molto noto del piccolo schermo e non solo. Ecco di chi si tratta.

Capita a volte di ritrovare foto di attuali personaggi celebri della tv da giovanissimi, e a volte riconoscerli non è così semplice. È il caso di questo ragazzo che vediamo nella foto. Di chi si tratta? Riconoscerlo potrebbe risultare molto difficile, ma lo sveliamo in questo articolo.

I vip e le foto da giovani, un vero rompicapo

Riconoscere i volti noti della televisione in vecchie foto da giovani può essere estremamente difficile. Le immagini in bianco e nero o le fotografie di bassa qualità possono renderli irriconoscibili, specialmente se non si conosce la loro storia personale o il loro percorso di vita.

Inoltre, molti attori e personaggi famosi attraversano diverse fasi della loro carriera, con cambiamenti di acconciatura, di stile di abbigliamento, e talvolta persino di peso e forma del viso. Ciò può rendere ancor più difficile il riconoscimento delle loro immagini da giovani.

E poi, le immagini in bianco e nero o scattate in condizioni di luce scarsa possono influenzare notevolmente la percezione del viso. L’assenza di colore può rendere difficile distinguere i dettagli come gli occhi, il colore della pelle e la forma del viso. La mancanza di definizione e la scarsa qualità dell’immagine possono rendere il riconoscimento dei volti ancora più difficile.

In alcuni casi, i personaggi famosi hanno anche cambiato il loro nome o hanno utilizzato pseudonimi durante le prime fasi della loro carriera. Ciò può aggiungere ulteriore confusione al processo di identificazione delle loro foto da giovani. E dobbiamo dire che è proprio il caso della foto di questo 16enne.

Un 16enne misterioso

Questo scatto ritrae un ragazzo di 16 anni dallo sguardo malinconico con occhiali dorati, un cappello di paglia, un orecchino a cerchio e capelli scuri. Difficile riconoscerlo perché ad oggi sono cambiati sia il suo aspetto che la sua vita.

Classe 1965 e nata a Foggia, si tratta di Vladimir Luxuria, all’epoca Wladimiro Guadagno. Oggi la conosciamo nel suo ruolo di attivista e scrittrice, oltre che opinionista TV. La foto in questione è stata condivisa dalla stessa Luxuria sui social, scrivendo una didascalia che fa riferimento al percorso di cambiamento intrapreso per diventare donna.

Come ha raccontato in diverse interviste, Luxuria ha iniziato il percorso di transizione di genere all’età di 17 anni, quando ancora non esistevano molte risorse e informazioni su questo argomento. Un percorso sicuramente complicato sin dall’adolescenza, come raccontato da lei stessa ai microfoni di Verissimo.

Da 16enne a donna dello spettacolo, Vladimir Luxuria oggi

Luxuria ha iniziato la sua carriera come attrice e presentatrice televisiva negli anni ’90. Il primo ad interessarsi alla sua vita fu Maurizio Costanzo, che la invitò come ospite fissa nel suo talk show. Nel 2006 è diventata la prima persona transgender ad essere eletta al Parlamento italiano.

Oggi, Luxuria è una figura pubblica molto conosciuta in Italia e all’estero. Ha partecipato a numerose trasmissioni televisive e ha scritto diversi libri sul tema della transizione di genere. La sua vita è stata caratterizzata da un forte impegno sociale e politico.

Nel corso degli anni, infatti, ha preso parte a numerose manifestazioni ed eventi pubblici per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione dei diritti LGBT+. Ad oggi è un’opinionista nel programma l’Isola dei Famosi, format che tra l’altro vinse come naufraga nel 2008.