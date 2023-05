Su Gmail arrivano le spunte blu. L’obiettivo dell’azienda è di contrastare phishing e spam veicolati via posta elettronica.

Anche su Gmail arrivano le spunte blu. Perché Google ha deciso di introdurle? In questo articolo esploreremo il significato delle spunte blu su Gmail, analizzando la loro funzione e come possono aiutare a mantenere al sicuro la nostra casella di posta. Scopriremo anche se questa nuova funzionalità rende Gmail simile ai social network più famosi e come puoi utilizzare le spunte blu per evitare spam e phishing.

Su Gmail arrivano le spunte blu

Le spunte blu su Gmail sono un’innovativa funzionalità che Google ha introdotto per aiutare gli utenti a identificare facilmente i messaggi di posta elettronica importanti.

Queste spunte appaiono accanto agli indirizzi email nella tua casella di posta, indicando che il messaggio è stato inviato da una fonte affidabile. In altre parole, le spunte blu servono come conferma dell’autenticità del mittente.

Non solo: le spunte blu possono anche essere utilizzate per proteggere la casella di posta dagli attacchi spam e phishing. Ad esempio, se riceviamo un’email da un mittente sconosciuto con una richiesta inaspettata o sospetta, controlliamo se ci sono le spunte blu accanto all’indirizzo email del mittente. Se non ci sono, è probabile che l’email sia fraudolenta e dovremmo evitarla.

La presenza delle spunte blu può rendere la gestione della posta più simile ai social network più famosi come Facebook o Twitter. Infatti, mentre questi ultimi utilizzano segni distintivi come “verificato” o “account certificato“, Gmail ha scelto di utilizzare le icone delle spunte per garantire l’affidabilità degli indirizzi email dei nostri contatti.

Le nuove spunte blu rappresentano un importante passo avanti nel mondo della sicurezza informatica e nella gestione della casella di posta online. Grazie a questa nuova funzionalità possiamo controllare meglio gli accessi alla nostra casella di posta in arrivo, evitando che i nostri dati personali e sensibili finiscano in mano a potenziali malintenzionati.

Il significato delle spunte blu

Google ha annunciato l’introduzione delle spunte blu nell’applicazione Gmail, le quali, però, non sono legate a iniziative social, bensì alla sicurezza. Le spunte, infatti, serviranno a riconoscere se il mittente di un messaggio è stato verificato attraverso lo standard BIMI introdotto nel 2020, ossia Brand Indicators for Message Identification.

Le spunte blu indicano semplicemente che l’email proviene da una fonte affidabile. In altre parole, il mittente è stato verificato da Google e la sua identità è stata confermata.

Questa funzione può essere particolarmente utile per evitare truffe online o phishing. Se riceviamo un’email con una spunta blu, possiamo stare tranquilli, visto che fa capo a comunicazione legittima.

Tuttavia, non tutte le email ricevono la verifica della spunta blu. Questo perché il processo di verifica dipende dal provider dell’email del mittente e dall’utilizzo degli standard di sicurezza appropriati.

In ogni caso, se abbiamo dubbi sulla provenienza di un’email – anche con la presenza della spunta blu su Gmail – è consigliabile comunque prestare attenzione alla lingua utilizzata nel messaggio e alle richieste contenute all’interno, prima di cliccare sui link o fornire informazioni personali.

Controllare spam e phishing con le spunte blu su Gmail

Le spunte blu su Gmail sono una caratteristica molto utile che ci aiuta a identificare facilmente i messaggi importanti e rilevanti. Tuttavia, non dobbiamo sottovalutare il fatto che le spunte blu possono anche essere utilizzate per controllare lo spam e il phishing.

Grazie alle spunte blu, possiamo verificare se un’email è stata inviata da una fonte attendibile o se potrebbe essere un tentativo di phishing. Possiamo marcare come spam gli indesiderati messaggi pubblicitari o ingannevoli.

In generale, la presenza delle spunte blu su Gmail migliora notevolmente l’esperienza dell’utente e rende più facile gestire la posta in arrivo ed evitare, con più facilità, le email fraudolente.