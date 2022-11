Qui era 20enne, oggi è la donna più amata della televisione italiana: ecco chi è

Oggi ha 72 anni e, anche se ancora oggi è una bella donna, a 20 anni era uno schianto. Scopriamo di chi si tratta.

E’ stata una bambina prodigio, conduttrice, cantante e doppiatrice nonché una donna presenza fissa in un programma in onda recentemente su Rai uno

Una donna dalla carriera lunghissima

La donna a cui stiamo facendo riferimento è una vera e propria artista a 360°. E’ stata una bambina prodigio, poi una cantante, doppiatrice e oggi è una presenza fissa al programma di Carlo Conti su Rai 1. Ogni ruolo è stato ricoperto da questa donna in maniera impeccabile. Ricopre, infatti, il ruolo di giudice al Tale e Quale Show.

Stiamo parlando di Loretta Goggi che, sin dagli anni ’60 ha calcato diversi palcoscenici del mondo dello spettacolo. L’artista è stata anche una delle prime donne a fare le imitazioni in televisione nonché la prima a condurre il Festival di Sanremo. Correva il 1986. Un altro primato lo ebbe quando fu la prima donna a condurre un programma basato su quiz a premi.

Una carriera che, secondo lei, è stata più un lento conquistare a punti. Mentre a qualche altro dei suoi colleghi sembrava che tutto fosse dovuto, lei ha continuato il suo percorso lentamente, guadagnando per i suoi meriti.

Loretta Goggi: una bambina prodigio

Anche oggi, Loretta Goggi è una donna affascinate e bellissima ma, sicuramente, quando era più giovane era in grado di far perdere la testa. Non tutti sanno che è stata una bambina prodigio. La sua carriera iniziò a 15 anni quando divenne la prima attrice di uno sceneggiato televisivo. Sempre a quell’età iniziò a fare la doppiatrice. E’ stata lei, infatti a doppiare il celeberrimo uccellino Titti. E’ proprio lei a pronunciare l’iconica frase che lo caratterizzava mentre Gatto Silvestro era doppiato da Gigi Proietti.

Successivamente, sbarcò nel mondo della musica e la sua canzone, Maledetta Primavera divenne disco d’oro nei primi anni Ottanta, scaldando le classifiche italiane ed estere. Nel 2018 la canzone ha ricevuto il disco d’oro come canzone d’annata: ha superato, infatti, due milioni e trecentomila copie vendute.

In una recente intervista, oggi passati i settant’anni, la Goggi ha confessato di sentirsi più una regina della sua casa, anche se il marito è scomparso nel 2011 (Gino Brezza), soltanto lì può coltivare un’intimità che non ha altrove. Tant’è che ha scelto di non condividere mai scatti della sua dimora, proprio perché è soltanto sua. Il posto dove meglio può sentirsi se stessa.

Benché suo marito sia scomparso da diversi anni, per lei è come se fosse sparito dal palcoscenico (era un ballerino) ma non da lei che, invece, lo avverte in ogni dove. Sembra che riesca a percepire persino il suo profumo.