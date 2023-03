Questo trucco potrebbe salvarti la vita, purtroppo lo conoscono in pochissimi

Il futuro è imprevedibile, motivo per il quale può succedere davvero di tutto. Scopriamo insieme, a tal proposito, un trucco molto semplice che in pochi conoscono, ma che potrebbe salvarti la vita.

Quante volte il sopraggiungere di imprevisti o impegni improvvisi ci ha spinto a uscire da casa in maniera frettolosa? Le emergenze possono verificarsi inaspettatamente in qualsiasi momento, e si sa, fretta e agitazione sono cattive consigliere. In questi casi, il fattore tempo è essenziale, motivo per il quale avere a portata di mano tutto ciò che serve diventa più importante ed essenziale che mai.

La prima cosa che afferriamo quando siamo in procinto di uscire di casa sono le chiavi, ovviamente, e non è raro confondersi su quale sia quella giusta, specie quando si ha poco tempo per soffermarsi a controllare. Come risolvere questo problema e andare a colpo sicuro su quale sia, tra le tante all’interno del mazzo, la chiave che stiamo cercando?

A tutto c’è un rimedio, anche a questo, ed è più semplice e intuitivo di quanto pensiamo. Ecco, dunque, come riconoscere la chiave che ci serve solamente con l’uso delle dita.

Il trucco che potrebbe salvarti la vita

Immaginiamo di ricevere una telefonata improvvisa da parte di una persona di nostra conoscenza che ci chiede di accorrere in suo aiuto per un’emergenza. In questi casi, l’ansia e l’agitazione di arrivare a destinazione il prima possibile iniziano subito a farsi sentire, e ogni cosa da fare prima di uscire di casa, anche la più semplice, come aprire la porta, può diventare un ostacolo.

Il motivo di tale contrattempo è molto semplice: attaccate al portachiavi, tutti noi abbiamo miriadi di chiavi, e spesso sono anche tutte simili tra loro: da quella del portone di casa a quella del garage e della cassetta della posta. Individuare senza esitazione quella di cui necessitiamo è quasi impossibile, ed è proprio su quel “quasi” che possiamo lavorare. Hai mai pensato di posizionare le chiavi in un ordine ben preciso in modo da riconoscerle anche solamente toccandole? Se la risposta è “no”, vediamo insieme un rapido trucco che renderà tutto più facile.

Organizzare il portachiavi

Sembra assurdo parlare di “portachiavi organizzato”, e invece, non lo è affatto, perché una volta scoperto come fare non vorrai mai più tornare al confusionario e vecchio metodo. Per non avere più problemi e riconoscere le chiavi al primo colpo quando dobbiamo uscire di casa, per prima cosa dobbiamo pensare a tutte le porte che incontriamo nel tragitto che va dall’appartamento fino all’esterno.

A questo punto, non resta che inserire le chiavi all’interno del portachiavi in quel preciso ordine, da sinistra verso destra, e tutte rigorosamente con i denti rivolti verso il basso.

Così facendo, anche in situazioni di emergenza o in cui si ha particolarmente fretta, individuare la chiave giusta non sarà più un problema. Basterà afferrare il mazzo, anche solo con una mano, accertarsi che le chiavi siano rivolte nella direzione corretta e scegliere quella che ci serve in base alla porta che dobbiamo aprire o chiudere.